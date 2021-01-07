Bir günde 1070 kişi koronaya yenik düştü

SON bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayısı ise 26 bin 391 olarak tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 835 bin 38’e yükseldi. Son bir hafta içinde tespit edilen vaka sayısı ise 101 bin 319. Haftalık vaka sayısının düşük olmasının nedenleri arasında yeni yıl tatili dolayısıyla sağlıklı bilgi akışının olmaması ve az sayıda kişinin test yaptırması olarak açıklandı. Yedi gün içinde yüz bin nüfusa düşen vaka sayısı ise 12.8.

BERLİN’DE DOLULUK YÜZDE 88.17

Yoğun bakım doluluk oranı da yüksek olduğu Almanya’da 5 bin 556 hasta yoğun bakım istasyonunda tedavi görüyor. Bunların 3 bin 159’i entübe edilmiş durumda. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83.5 olarak belirtildi. En yüksek doluluk oranının bulunduğu Berlin’de yüzde 88.17, Hessen’de yüzde 87,18, Brandenburg’da yüzde 86.71, Bremen’de 86,22 ve Bayern’de yüzde 85.31 olarak belirtildi. Öte yandan Robert Koch Enstitüsü, 80 yaş ve üzeri bakıcı ve sağlık personeline yönelik ülke genelinde başlatılan aşı kampanyasında 27 Aralık’tan bu yana 367 bin 331 kişiye aşı yapıldığını açıkladı.