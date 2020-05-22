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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 22.05.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Bir defalık çocuk başına 300 Euro

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Bir defalık çocuk başına 300 Euro
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Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, korona krizi nedeniyle düşen satın alma gücünü teşvik etmek için ailelere çocuk başına bir defaya mahsus 300 Euro vermeyi planlıyor.

MALİYE Bakanı Olaf Scholz’un Aile Bakanı Franziska Giffey’in tavsiyesi üzerine ailelere çocuk başına 300 Euro korona parası vermeyi planladığı belirtildi. Spiegel Online’ın haberine göre Maliye Bakanı Scholz bu önlemle insanlarda satın alma gücünü yeniden artırmak istiyor. Bu önlemin federal bütçeye 5 ile 6 milyar arasında mal olacağı hesaplanıyor. Ayrıca bir aile bonosu üzerinde çalışılıyor. Bu durumda çocuksuz insanların da yardımdan yararlanması düşünülüyor. Bunun yanında gastronomi işletmecileri ve sanatçıların koronadan dolayı gelir kaybını kapatmak amacıyla gelir dengeleme yardımı da planlanıyor. Geliri dengelemede geçen yılın ortalama kazancı ölçü alınacak, bu yılki açık kapatılacak. Bunun da yine bütçeye milyarlarca Euro yük getireceği hesaplanıyor.

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