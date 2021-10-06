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HABERLERAvrupa Haberleri

Bir aşı skandalı daha! Yüzlerce kişiye...

#Almanyş#Aşı Skandalı#Koronavirüs
Bir aşı skandalı daha Yüzlerce kişiye...

Almanya’nın Wemding kasabasında Gerhard Holst isimli bir doktorun yüzlerce kişiyi aşı yapılmış gibi gösterip sertifika dağıttığı, aşı olmak isteyen yüzlerce kişiye de, “Aşı öldürür” diyerek, kalçadan tuz çözeltisi enjekte edip eve gönderdiği ortaya çıktı. Şikâyet üzerine doktorun muayenehanesi kapatıldı.

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Almanya’nın kuzeyinde koronavirüs aşısı karşıtı bir hemşirenin binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte etmesinin ardından, benzer bir skandal bu kez güneyde ortaya çıktı. Bavyera eyaletine bağlı Donauwört yakınlarındaki Wemding kasabasında aşı karşıtı olduğu belirtilen Gerhard Holst isimli bir aile doktorunun, yine koronavirüs aşısına karşı mesafeli olan, ancak aşı sertifikasına ihtiyaç duyan yüzlerce kişiye aşı olmadan sertifika dağıttığı belirlendi. Şahitlerin ifadesine göre gerçekten aşı olmaya gelen kişileri de “Aşı öldürür” sözleriyle korona aşısının tehlikeli olduğuna ikna etmeye çalışan, ikna olmayanlara da kol yerine kalçadan tuz çözeltisi enjekte eden doktorun, gelen çok sayıda şikâyet üzerine takibe alındığı, şüphelerin artması üzere muayenehanesinin kapatılıp hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Bir aşı skandalı daha Yüzlerce kişiye...
KİMLİKLERİ BELİRLENECEK
Polis yetkilileri ve savcılık ile ortak basın açıklaması yapan bölge kaymakamı Stefan Rössle tarafından verilen bilgiye göre, olay, adı geçen doktora koronavirüs aşısı olan bazı kişilerin şüphe üzerine antikor testi yaptırmaları üzerine ortaya çıktı. Aynı zamanda küçük kasabadaki doktor muayenehanesi önünde Almanya’nın her bölgesinden değişik plakalı araç görülmesi üzerine iyice şüphelenen komşular, durumu polis ve sağlık dairesine bildirdi. Bunun üzerine gerçekten aşı olduğunu düşünen şahıslar teker teker antikor testinden geçirildi. Yapılan testlerde ise çok sayıda kişinin aşı olmadığı sonucuna varıldı. Doktorun muayenehanesinde arama yapan polis, çok sayıda şüpheli delile rastladı. Muayenehanesi kapatılan doktor hakkında ‘insan hayatını tehlikeye atma, ağır yaralama, belgelerde sahtecilik ve salgından koruma yasasına karşı mukavemet’ suçlarından soruşturma açıldı. Ayrıca bilinçli olarak adı geçen doktora gelip aşı olmadan sertifika aldığı iddia edilen kişilerin de kimliklerinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı belirtildi. Alman yasalarına göre aslında zanlı ismi açıklanmamasına rağmen, vatandaşları korumak amacıyla doktorun tam adı ve adresiyle duyurulduğu belirtildi.

 

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#Almanyş#Aşı Skandalı#Koronavirüs