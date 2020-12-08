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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 08.12.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Bir anda fenalaşıp yere yığıldı

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Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
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Karaman’da Alman vatandaşı şahıs, kaldığı iş merkezindeki büroda tanıdığı bir kişiyle sohbet ederken fenalaşarak hayatını kaybetti.

OLAY, dün akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 47. Sokak’ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi’nin birinci katındaki büroda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Stefan Seiler, büroda tanıdığı bir kişiyle sohbet ettiği sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Seiler’in bürodaki valiz ve eşyaları ise polis tarafından karakola götürüldü. Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Stefan Seiler’in geldiği Karaman’da parası olmadığı için 10 gündür büroda kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bir anda fenalaşıp yere yığıldı

 

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