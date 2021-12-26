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BioNTech sayesinde ihya oldu, 1 milyar euroluk yatırım planlıyor!

#Almanya Biontech#Mainz Belediyesi Biontech Sayesinde Kara Geçti#AVRUPADAN HABERLER
BioNTech sayesinde ihya oldu, 1 milyar euroluk yatırım planlıyor

Geçen yıl Almanya’nın en borçlu 20 belediyesinden bir olan Mainz, BioNTech sayesinde ihya oldu. Koronavirüsüne karşı aşıyı ilk geliştiren Mainz merkezli BioNTech şirketinin ödediği şirket ticaret vergisiyle kredi borcunu ödeyecek olan Mainz bu yıl 36 milyon euro bütçe açığı yerine 1 milyar euro artıya geçti. Mainz belediyesi gelecek yıl için 491 milyon euro bütçe fazlası vermeyi planlıyor.

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2019 yılında zarar gösteren BioNTech’in 2021 yılı sonu itibariyle 16 milyar euro tahmini ciro yapması bekleniyor. Belediyenin Mali İşler Sorumlusu Günter Beck ve Belediye Başkanı Michael Ebling, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, elde edecekleri vergi geliriyle neler yapacaklarını anlattı. Beck, “Sağladığımız bu maddi nimet konusunda dikkatli davranıp şehrimizi gelecek nesiller için sağlam bir temele oturtmak istiyoruz” dedi. Beck, belediye meclisindeki partilerin, gelecek yıl, belediyenin her yıl milyonlarca euro faiz gideri olan 634 milyon euro değerindeki kredi borucunu ödemesi konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

‘TARİHİ FIRSAT’
SPD’li Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ebling (SPD) ise gelişmeyi “Tarihi bir fırsat” olarak değerlendirirken, kenti biyoteknoloji şirketleri için bir merkez yapmak istediklerini belirtti. Ebling, Mainz’da uluslararası bir yüksek okul kurmayı ve vasıflı işçileri çekmek için üniversiteyi genişletmeyi istediklerini kaydetti. Ebling, bu şekilde, önümüzdeki on yıl içinde 5 bin yeni iş yeri yaratılacağını kaydederken yaklaşık yatırım hacminin bir milyar euro olduğunu söyledi.

 

 

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