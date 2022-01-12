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HABERLERAvrupa Haberleri

BioNTech, Omikron’a özel aşı üretiyor

#Almanya-Prof. Dr. Uğur Şahin#Biontech Omikron’A Özel Korona Aşısı Üretiyor#AVRUPADAN HABERLER
BioNTech, Omikron’a özel aşı üretiyor

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, Omikron varyantına özel yeni bir koronavirüs aşısı geliştiriyor. Aşının mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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ALMAN biyoteknoloji şirketi BioNTech, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli ortağı Pfizer ile birlikte özel olarak Omikron varyantına karşı etkili koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışmalara başladı. BioNTech CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, söz konusu aşıyı ABD’li yatırım bankası J.P. Morgan’ın bir konferansında duyurdu ve aşının klinik deneylerine ocak ayının sonunda başlanacağını ifade etti. Prof. Dr. Şahin, “Resmi onaylar alındıktan sonra mart ayına kadar aşıyı piyasaya süreceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.

Omikron varyantına karşı yeni bir aşının gerekli olup olmadığı ise henüz belirsiz. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Omikron varyantına karşı yeni bir aşının geliştirilmesinin gerekip gerekmediği ya da mevcut koronavirüs aşılarının üç dozunun Omikron’a karşı yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Bu konuda yetkili sağlık kurumunun bir karar alması gerekiyor.

BioNTech, Omikron’a özel aşı üretiyor

Prof. Dr. Uğur Şahin

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HAZIR OLACAĞIZ
Pfizer şirketinin CEO’su Albert Bourla da şirketin risk alarak söz konusu yeni aşının üretimine başladığını duyurdu. Aşının kullanılıp kullanılmayacağını ya da nasıl değerlendirileceğini bilmediklerini ancak yine de ‘hazır olacaklarını’ söyledi. Şirketin bir sözcüsü, mart sonu ya da nisan ayının başına kadar yeni aşıdan 50 milyon ila 100 milyon dozun üretilmiş olacağını ifade etti.
2022 yılında BioNTech ve Pfizer’ın 4 milyar doz aşı üretmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şahin, 2022 yılında da aşıya güçlü bir talep beklediklerini açıkladı. “Pandeminin durumu hâlâ belirsiz, bundan sonra hangi virüs varyantının oluşacağını kestirmek imkânsız. Ancak Omikron aşısının mevcut bütün varyantlara karşı bağışıklık sağlaması çok olası” dedi.

BioNTech, Omikron’a özel aşı üretiyor
17 MİLYAR EURO SATIŞ BEKLENTİSİ
BioNTech’in değerlendirmelerine göre pandemiden endemiye yani mevcut durumdan daha iyi bir duruma geçebilmek için daha uzun bir yol var. Prof. Dr. Şahin, bu konuda güvenilir tahminlerde bulunmanın da mümkün olmadığını ama dünyadaki yayılma oranına bakıldığında koronavirüsün yeni varyantlar için geniş bir birikimi olduğunu ve bunların hızlıca yayılabileceğini ifade etti.
BioNTech ve Pfizer geçen yıl 3 milyar doz aşı ürettiklerini açıkladı. Aralık 2021’de pazar payı Avrupa’da yüzde 80, ABD’de yüzde 74 olarak hesaplandı. BioNTech, 2022 mali yılında sadece koronavirüs aşısından 13 ila 17 milyar euro satış bekliyor.

 

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