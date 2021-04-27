BioNTech aşısı kalp kası iltihabına mı yol açıyor?

ALMANYA’da aşılamadan sorumlu Paul-Ehrlich Enstitüsü, BioNTech aşısından sonra benzer şikâyetlerin görüldüğü hastalarla ilgili bilgi verdi. Enstitü sözcüsü, “Hastalar 23 ile 89 yaşları arasında. Her birine BioNTech aşısı yapıldı. Her birinde aşıdan sonra Miyokardit teşhisi kondu. Kiminde aşıdan birkaç saat sonra kiminde ise 4 gün sonra hastalık belirdi” dedi. Ancak, hastalığın doğrudan aşıyla ilgili olup olmadığının henüz kesin bilinmediği ve araştırıldığı belirtildi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA GEREKİYOR

Aynı şekilde İsrail’deki vakalarda da hastalığın doğrudan aşıya bağlı olduğunun kesinleşmediği kaydedildi. Miyokardit hastalığının semptomsuz ortaya çıkması nedeniyle, aşının bu hastalığa neden olduğunun ispat edilmesinin zor olduğuna dikkat çekildi. İsrailli bir uzman ortaya çıkan Miyokardit hastalığı ile aşı arasında bağlantı olup olmadığının geniş çaplı veri toplamakla ve bilimsel araştırmalarla ortaya çıkacağını kaydetti. BioNTech ise aşı sonrası tüm yan etkilerinin birer birer incelendiğini açıkladı. Ancak aşı ile kalp kası iltihaplanması arasında doğrudan bir bağlantı olduğu yönünde bir ispat olmadığı kaydedildi.