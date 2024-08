Bild, Scholz’un her adımını takip edecek

Haberin Devamı

ALMANYA’da yayımlanan günlük gazetelerden en yüksek tirajlı Bild, Başbakan Olaf Scholz’a verdiği sözleri yerine getirmesi için baskıyı artırdı. Daha önceki dönemlerde başvuruları kabul edilmeyen sığınmacıların geri gönderilmesinin hızlandırılacağı yönünde açıklamalarda bulunduğu halde, somut hiçbir adım atılmadığını hatırlatan Bild, Almanya’nın Solingen kentinde sonradan Suriyeli olduğu ortaya çıkan bir sığınmacının bıçakla saldırıp 3 kişiyi öldürmesi, 5’i ağır 8 kişiyi yaralaması üzerine “Hukuk ve yasanın uygulanması için her şey yapılmalı” diyen Şansölye Scholz’un bu konuda atacağı her adımı takip etmeye karar verdi. Bild, “Şayet söylediklerinde ciddiyse ‘Bild’ de ‘Bild am Sonntag’ (pazar günkü baskıları) da, O’nun yanındadır. Ama: Eğer yine somut adımlar atılmazsa 28 Eylül’de yapılacak genel seçimlere kadar her gün kendisine bunu hatırlatacağız” tehdidinde bulundu.

SOLİNGEN’İ ZİYARET EDECEK

Bild dün dijital ortamda, “Şansölye Scholz, verdiği sözle ilgili olarak bugün ne yaptı?” derken, bunu başbakanlığa sorduklarını ve Hükümet Sözcü Yardımcısı’nın güvenlik birimlerinin zamanında hareket ederek planlanan saldırıları başarılı bir biçimde engellediğine işaret ederek, “Yaptığımız şeylerin çoğu kamuoyuna yansımıyor” yanıtını aldıklarına yer verdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’ın da Şansölye Scholz’un pazartesi (bugün) günü Solingen’i ziyaret edeceğini söylediğine de. Bild, Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in de “İlgili güvenlik birimleriyle sürekli olarak irtibat halindeyim. Bugün Bakanlar Kurulu üyeleri ile terör ve şiddete karşı mücadele alanda alınacak sert tedbirleri yoğun bir biçimde görüştük. Ayrıca eyaletlerle suç işleyenlerin ve Almanya için tehlike oluşturan Afgan ve Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmelerini de konuştuk” açıklamasına da yer verdi. Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann’nın da “Sembolik değil somut çözüm” dediğini ve Silah Yasası da dahil hiçbir şeyin tabu olmadığını söylediği de aynı haberde yer aldı. Ayrıca ana muhalefet CDU/CSU’nun Solingen’deki bıçaklı saldırının Federal Meclis’te detaylı bir şekilde tartışılması için önerge sunma kararı aldığına da dikkat çekildi.