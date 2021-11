‘Beşinci Mevsim’ başladı

Haberin Devamı

KARNAVALI kutlamaya gelenler, Köln Heumarkt Meydanı ’na kurulan alana koronavirüs kurallarıyla alındı. Müzik guruplarının sahne aldığı platformda Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Üzerlerinde kostümleriyle alanı dolduran on binlerce kişi, saat 11.11 olduğunda patlatılan konfetiler eşliğinde sevinç çığlıkları attı. Karnaval Prensi Sven Olef, Alman basınına verdiği demeçte, “Köln kalabalığı ile açılışa katılamadığım için ne kadar üzgün olduğumu vurgulamama gerek yok. Karnavalda güvenlik önce gelir. Bu nedenle tüm Köln sakinlerine çağrım: ‘Aşı olun!’ Olası enfeksiyonum aşıya karşı bir argüman değil, aşı lehinde. Çünkü ben iyiyim ve birkaç gün içinde her şeyin üstesinden geleceğime dair hiçbir endişem yok” dedi. Olef’in iki doz aşısını olduğu bildirildi.Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya ’da karnaval dönemi, 28 Şubat 2021’de ‘Rosenmontag’ (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 2 Mart 2021’de ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek. Karnavalın ardından ‘Fastenzeit’ denilen ve 40 gün süren, Hıristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği ‘oruç’ dönemine girilecek. Eğlencenin zirveye ulaştığı, dünyanın birçok yerinden turistlerin kente akın ettiği bu zamanlar ‘çılgın günler’ olarak anılıyor. Karnaval, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet kentleri Köln, Düsseldorf, Aachen ve Bonn’da ciddi hazırlıklarla kutlanıyor.