‘Beşinci Mevsim’ başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Altın fiyatlarında hareketli gün Yeni rekorlar gelebilirAltın fiyatlarında hareketli gün! Yeni rekorlar gelebilir#Altın Fiyatları
Ali Koç açıkladı Pereira, Mesut, istifa ve G.Saray iddiasıAli Koç açıkladı! Pereira, Mesut, istifa ve 'G.Saray' iddiası#Fenerbahçe
Alec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: BuldukAlec Baldwin davasında flaş gelişme... Ve savcı açıkladı: Bulduk!#Alec Baldwin
Şehit yakınına küfretmişti Türkkan için fezleke hazırlandıŞehit yakınına küfretmişti! Türkkan için fezleke hazırlandı#Lütfü Türkkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 81 ilde 81 millet ormanı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Türkiye bu vahşeti konuşuyor Başak’a en acı vedaTürkiye bu vahşeti konuşuyor! Başak’a en acı veda#Başak Cengiz
Acı gerçeği bakan açıkladı... Kışı atlatamayızAcı gerçeği bakan açıkladı... "Kışı atlatamayız!"#Koronavirüs
Arkadaşının paylaşımı yürekleri dağladıArkadaşının paylaşımı yürekleri dağladı#Başak Cengiz
Rakamları revize etti Avrupa Birliğinden flaş Türkiye tahminiRakamları revize etti! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye tahmini#Türkiye
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor'Sizin ihmaliniz kızımın bağırsağında kanama yapıyor!'#Ayşecan Tatari
Eski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmışEski çalışanı itiraf etti, Meghan özür diledi: El altından bilgi sızdırmış#Meghan Markle
Uydu görüntüleri ortaya çıktı 90 bin askerle işgal hazırlığı iddiasıUydu görüntüleri ortaya çıktı! '90 bin askerle işgal hazırlığı' iddiası!#Rusya
Tepkiler çığ gibi Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...Tepkiler çığ gibi! Verdikleri söze rağmen bayılana kadar kırbaçladılar...#Endonezya
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Beşinci Mevsim’ başladı

#Köln Heumarkt Meydanı#Beşinci Mevsim#AVRUPADAN HABERLER
‘Beşinci Mevsim’ başladı

Geçen yıl salgın nedeniyle tüm oturum, açılış ve yürüyüşlerin iptal edildiği ‘Beşinci Mevsim’ diye anılan Köln Karnavalı, 11 Kasım (bugün) saat 11.11’de başladı. Ancak karnavalın sembolü ‘Köln Karnaval Prensi’nin korona testinin pozitif olduğu haberi, katılımcıları üzdü. Çünkü karnaval, sembolik olarak şehir idaresini belediye başkanından alan prens tarafından açılarak başlıyor.

Haberin Devamı

‘Beşinci Mevsim’ başladı
KARNAVALI kutlamaya gelenler, Köln Heumarkt Meydanı’na kurulan alana koronavirüs kurallarıyla alındı. Müzik guruplarının sahne aldığı platformda Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Üzerlerinde kostümleriyle alanı dolduran on binlerce kişi, saat 11.11 olduğunda patlatılan konfetiler eşliğinde sevinç çığlıkları attı. Karnaval Prensi Sven Olef, Alman basınına verdiği demeçte, “Köln kalabalığı ile açılışa katılamadığım için ne kadar üzgün olduğumu vurgulamama gerek yok. Karnavalda güvenlik önce gelir. Bu nedenle tüm Köln sakinlerine çağrım: ‘Aşı olun!’ Olası enfeksiyonum aşıya karşı bir argüman değil, aşı lehinde. Çünkü ben iyiyim ve birkaç gün içinde her şeyin üstesinden geleceğime dair hiçbir endişem yok” dedi. Olef’in iki doz aşısını olduğu bildirildi.
‘Beşinci Mevsim’ başladı
TURİSTLER AKIN EDİYOR
Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya’da karnaval dönemi, 28 Şubat 2021’de ‘Rosenmontag’ (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 2 Mart 2021’de ‘Aschermittwoch’ (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek. Karnavalın ardından ‘Fastenzeit’ denilen ve 40 gün süren, Hıristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği ‘oruç’ dönemine girilecek. Eğlencenin zirveye ulaştığı, dünyanın birçok yerinden turistlerin kente akın ettiği bu zamanlar ‘çılgın günler’ olarak anılıyor. Karnaval, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya Eyalet kentleri Köln, Düsseldorf, Aachen ve Bonn’da ciddi hazırlıklarla kutlanıyor.
‘Beşinci Mevsim’ başladı

‘Beşinci Mevsim’ başladı

‘Beşinci Mevsim’ başladı

‘Beşinci Mevsim’ başladı

‘Beşinci Mevsim’ başladı

‘Beşinci Mevsim’ başladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Köln Heumarkt Meydanı#Beşinci Mevsim#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Seçenekler netleşiyor ETYde Finlandiya modeli

Seçenekler netleşiyor! ETY'de Finlandiya modeli

#EYT
Ticaret Bakanlığı satıyor Bu otomobiller çok ucuz

Ticaret Bakanlığı satıyor! Bu otomobiller çok ucuz

#Ticaret Bakanlığı