Beşiktaş'tan Quaresma ve Tabata bombası!

Beşiktaş'ın Portekiz'den gelen Talisca, Aboubakar, Rosier gibi isimlere patlama yaptırması nedeniyle Sporting Lizbon, siyah-beyazlılarla daha fazla oyuncu için çalışmak istedikleri mesajını gönderdi.

Sportingli yöneticiler gelecek sezon Beşiktaş'a bazı potansiyeli olan ama kendilerinde performans veremeyen oyuncuları göndermek istediklerini ilettiler. Sporting'in beklenen çıkışı yapamayan Eduardo Quaresma, Jovane Cabral, Tabata ve Gonzalo Plata gibi oyuncularını deneyim kazanması için Beşiktaş'a göndermek istediği gelen bilgiler arasında. 18 yaşındaki stoper Eduardo Quaresma'nın piyasa değeri şimdiden 6 milyon euro civarında.

EDUARDO QUARESMA TABATA



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