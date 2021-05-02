SÃœPER Ligâ€™de Ã¶nceki gÃ¼n AtakaÅŸ Hataysporâ€™u 7-0 gibi tarihi bir skorla yenerek ÅŸampiyonluÄŸa bir adÄ±m daha yaklaÅŸan BeÅŸiktaÅŸ, istatistikleriyle de rakiplerine bÃ¼yÃ¼k fark attÄ±.Â TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok gol atan (85), en Ã§ok galibiyet alan (25), en az yenilen (6) takÄ±mÄ± olan siyah beyazlÄ± takÄ±m, golcÃ¼lÃ¼kte Avrupa devleriyle yarÄ±ÅŸÄ±yor. 5 bÃ¼yÃ¼k ligde sadece Bundesliga lideri Bayern MÃ¼nih (86), BeÅŸiktaÅŸâ€™tan daha fazla gol attÄ±. Bu iki takÄ±mÄ±, PSG (Fransa-79), Atalanta (Ä°talya-78), Barcelona (Ä°spanya-77) ve Manchester City (Ä°ngiltere-71) takip ediyor.Â BeÅŸiktaÅŸ, averajda da sÃ¶z konusu 6 ligde en baÅŸarÄ±lÄ± ikinci takÄ±m oldu. +47 averaja sahip olan siyah beyazlÄ±larÄ± sadece +52 averajÄ± bulunan PSG geÃ§ti. BEÅžiKTAÅž RAKAMLARIN DA LiDERi

En Ã§ok gol atan: 85

En Ã§ok galibiyet alan: 25

En az yenilen takÄ±m: 6

En fazla oyuncusu gol atan: 21

AÃ§Ä±k oyunda en Ã§ok gol atan: 66

Kontradan en Ã§ok gol atan: 8 85 GOL NASIL ATILDI?

AÃ§Ä±k oyun: 66

Kontratak: 8

Korner: 7

Serbest vuruÅŸ: 5

PenaltÄ±: 7