Beş çocuklu babaya sınır dışı kararı

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2002’de turist vizesiyle Almanya’nın Hamburg kentine gelen Çağlar Göl, 16 yaşından beri ülkeden sınır dışı edilmek isteniyor. İlk kez 10’uncu sınıfa giderken sınır dışı edilmek istenen Göl, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ne yazık ki, yabancılar dairesi yüzünden okumaya devam edemedim ve çalışmak durumunda kaldım. Almanya’nın önde gelen Johnson Controls, Johnson&Johnson, Aurubis, Tesa gibi firmalarda makine operatörü olarak çalıştım. Buralarda da yabancılar dairesi nedeniyle işlerimi kaybettim. 16 yaşımdan beri sürekli yurt dışı edilme endişesiyle yaşadım. Uzun zaman ailemden, çocuklarımdan ayrı kalacağım, sınır dışı edileceğim korkusu hayatımı altüst etti. Bu nedenle bir yıl kadar da psikolojik tedavi gördüm. İki kez de çocuklarımla ilgilenmediğim nedeniyle sınır dışı etmek istediler. Sonuçta mahkemeler inceleme sonucunda kalmama karar verdi. Şimdi yabancılar dairesi mahkemeye avukatım aracılığıyla yaptığımız kararı durdurma dilekçemizin sonucunu beklemeden sınır dışı etmek istiyor.”

“Yaşları 2 ila 12 arasında değişen 5 çocuğum var. Diğer eşimden olan bir çocuğuma önümüzdeki hafta kavuşacakken, sevincimi kursağımda bırakıp beni şimdi sınır dışı istiyorlar. Psikolog Thomas Disselkamp, ‘Universitätskilinikum Eppendorf ve Landgericht’ Hamburg’un yapmış olduğu incelemeler sonucunda Almanya’da kalmamı uygun gördüler. Aldıkları ortak kararlarla da ileriki zamanlarda suç işlemeyeceğime dair ve ailemle çok yakın bağımın olduğu yönünde beyanları oldu. Tüm bu gelişmelere rağmen beni mahkeme kararını beklemeden sınır dışı etmek için tutuklu olarak bekletiyorlar.Çağlar Göl’ün eşi Aneta Arcız “Çağlar’la benim beraberliğimizden üç çocuğumuz var. Diğer hanımlardan olan iki çocuğunu da yanımıza almak istiyoruz. Çağlar da aileyi birleştirmek istiyor. Eşimin iş bulamadığı için veya çalışma izni yok diye sınır dışı edilmesini hakkaniyetli bulmuyorum. Çağlar’ı bıraksınlar, o evde çocuklara bakar ben seve seve tam gün çalışırım. Lütfen bizi ayırmasınlar. Çocukların babasız büyümelerini istemiyorum. Bu insanlığa sığacak bir durum değil” diye konuştu.