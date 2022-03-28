Berliner Athletik Klub 07 evinde tepetaklak!

Sezon ortasında hocasını değiştirmek zorunda kalan BAK, ikinci yarıda, ligde bekleneni veremedi. Aynı şekilde kötü gidişata kupa maçında da dur diyemeyen BAK, evinde oynadığı Berlin Kupası yarı finalinde Altglienicke’ye yenilerek kupadan elendi. Berliner AK, lig maçında da yenildiği Altglienicke’ye yarı finalde 4-1 yenildi.
Post stadyumunda oynanan maça iyi başlayan BAK, Nader El-Jindaqoui’nin golüyle ilk golü bulan takım oldu. Ancak BAK, 38. dakikada konuk takımın Türk oyuncusu Tugay Uzan
’ın golüne engel olamadı ve maçın ilk yarısı 1-1 bitti.Altglienicke
maçın ikinci yarısına hızlı başladı. İkinci yarıda 55.dakikada Christian Derflinger, 56.dakikada John René Liebelt ve 62.dakikada Berk İnaler arka arkaya konuk takım adına golleri kaydetti. Berlin Kupası finaline Altglienicke, 21 Mayıs’ta Viktoria Berlin takımıyla mücadele edecek. Bir diğer yarı final maçında Viktoria Berlin, Hertha 06’yi 2-0 yenerek finale çıkmayı başarmıştı.