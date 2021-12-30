Berliner AK 07'de beklenmedik ayrılık!

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Berliner AK 07'de bu sezon başarılı bir sezon geçiren teknik direktör André Meyer takımdan ayrıldı.

Üçüncü lig takımlarından Hallescher FC ile 2023’e kadar anlaşma imzalayan Meyer, görevi Florian Schnorrenberg’den devraldı.

2020 yaz sezonundan bu yana Berliner AK 07'yi çalıştıran Meyer’in sezon ortasında sürpriz ayrılışı takımı zora soktu.

Andre Meyer, Berliner AK 07 öncesinde FC Köln, Hertha, Augsburg ve FC Union gibi birinci lig takımlarının alt yapılarını çalıştırmıştı.

Berliner AK 07 ligin ilk yarısını bir maç eksiğiyle 3.sırada yer tamamladı. Berliner AK 07’nin yeni teknik direktörü arayış çalışmaları devam ediyor.