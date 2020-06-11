Berlin’den İstanbul’a uçuşlar başladı

Türk Hava Yolları (THY) yarın Berlin’den üç uçak kaldırmayı planlamıştı. Ancak Tegel Havalanı’nın uçuş planına göre yarın İstanbul’a iki uçak kalkacağı bildirildi. THY İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı’na dün birer uçak kaldırdı. Sun Ekspers’e ait bir uçak da İzmir’e uçtu. THY’nin İstanbul’a Sun Ekspres’in de Antalya’ya yapacağı birer uçuşu ise iptal edildi. Tegel Havaalanı yönetimi giden yolculara yönelik bazı tedbirler aldı. Terminale sadece yolcuların girişine izin veriliyor. Yolcu yakınları terminal binasına sokulmuyor. Yolcular içeriye maskeli olarak alınıyor. Ayrıca içeride bilet işlemlerinin yapıldığı alanlarda yığılmaları önlemek için sınırlı sayıda yolcunun içeri girmesine müsaade ediliyor. Yolculara uçağa binmeden önce dezenfekte sunuluyor. UZUN SÜRE BEKLEDİK

Berlin’e 1968 yılında işçi olarak gelen Hüseyin ve Filiz Şahin çifti Türkiye’de karantinanın kaldırılmasının kendilerini sevindirdiğini belirtirken “Karantina uygulamasının son bulması üzerine uçmaya karar verdik. Memleketimize uçuyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kışa kadar kalmayı planlıyoruz. Tek yönlü bilete ikimiz için toplam 450 Euro ödedik” dedi. Eşi Selfinaz ve oğlu Mustafa Üstün ile birlikte İstanbul’a uçan oradan da Çorum’a geçeceğini söyleyen Halil Üstün ise “Uzun süre bekledik. Uçacağımız için çok mutluyuz. Biz de merak ediyoruz ne olacak diye. Ama endişeli değiliz” dedi. Memleketi Çorum’a tek başına uçan emekli Yurdagül Duman ise “Benim uçuşla ilgili hiçbir kaygım yok. Koronavirüs nedeniyle gidişimi ertelemek zorunda kaldım. Normalde her yıl daha erken giderdim. Bu yıl böyle oldu. Ne zaman döneceğimi ise planlamadım” dedi. GELENLERE KARANTİNA YOK

Bugün Türkiye’den Berlin Tegel Havaalanı’na inen yolculardan Gülsen Uzun “Koronavirüs nedeniyle uçuşumu ertelemek zorunda kaldım. Altı aydır çocuklarımdan uzaktaydım. Samsun’dan uçağa daha önce olduğu gibi hiçbir kısıtlama ve önlem olmadan bindik. İstanbul’a gelince bize doldurmamız için bir form verdiler. Bize ‘Bunu Berlin’de polise teslim edersiniz’ denildi. Bilgi formunu doldurduk. Burada polise vermek istedim. Aldı baktı sonra da bana geri verdi. Gümrükte hastalıkla ilgili hiçbir soru sormadılar. Eskisinden farklı olarak bizi küçük gruplar halinde gümrük alınana soktular” dedi. Üç aydan beri İstanbul’dan Berlin’e uçmayı beklediğini söyleyen Remzi Ayaz ise “Rahat geldik. Uçakta yan yana oturanlar da oldu, tek tek oturanlar da. İstanbul’a uçağa binmeden ateşimizi ölçtüler. Burada ise girişte bizim ne ateşimizi ölçen oldu, ne de ‘karantinada kalacaksınız’ diyen. Normal giriş yaptım” dedi.

