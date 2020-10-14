Berlin’de tarih yazmaya hazırlanıyorlar

Türk boks kulübü EC BOXİNG dövüşçüleri dünyanın dört bir yanında sahne almaya hazırlanıyor. Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ve Viktor Faust Berlin’de, Christian Hammer İngiltere’de dünya şampiyonu Sebastian Formella ise yine İngiltere’de ringe çıkacaklar.



Pandemi dolayısıyla boks sporunun zor günler geçirdiğini belirten EC BOXİNG spor kulübü yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, ‘Dünya çapında çok sayıda boksör bir yıla yakın bir süredir ringlere çıkamıyor ve çok zor durumdalar. Buna rağmen dünyanın dört bir yanındaki kontaklarımızı kullanarak sporcularımıza maçlar ayarlıyor ve ringlere çıkarabiliyoruz. Şayet bu pandemi dönemi olmasaydı Viktor Faust, Volkan Gökçek ve Ali Eren Demirezen’i önümüzdeki yıl dünya şampiyonluk maçlarına çıkarabilecektik ancak içinde yaşadığımız bu durum çok sayıda maçımızın ve galamızın iptal olmasına neden oldu ve sporcularımızın şampiyonluk maçlarını geciktirdi’ dedi. Ceylan, yatırımlarını Türkiye’ye yönlendirdiğini belirterek, Türk profesyonel boksunun gelişmesi için dünya çapında edindikleri tecrübeleri ülkemize aktardıklarını vurguladı. EC BOXİNG baş antrenörü Bülent Başer, çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, ‘Pandemi dolayısıyla sporcularımız vize almakta sorunlar da yaşıyor. Buradan ilgili konsoloslukların zor günler geçiren sporumuzun büyük hasarlar almaması için sporcuların vizelerinde biraz daha kolaylıklar sağlamaları ve hızlandırmalarını rica ediyorum. Şu an için Viktor Fust, ile antrenmanlarımız yapıyoruz, Ali Eren ve Volkan Gökçek’te Hamburg’da bulunan kulübümüze gelir gelmez çalışmalara başlayacağız’ dedi.