Berlin’de korkutan yangın

BERLİN İtfaiye Teşkilatı’ndan edinilen bilgiye göre pazar gecesi Onkel Toms Hütte Metro İstasyonu’nda başlayan yangında alevler bir anda tüm istasyonu sardı. Yangının metro istasyonunda bulunan bir dükkânda başladığı belirtildi. Alevlerin istasyonun çatısına kadar sıçraması müdahaleyi zorlaştırdı. Onlarca itfaiye görevlisinin saatlerce çalışmasıyla yangın ancak sabaha karşı kontrol altına alınabildi. İstasyon yakınlarındaki bazı konutlar da tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölge sakinleri yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra sabah saatlerinde evlerine döndü. Büyük hasarın oluştuğu istasyondaki yangında biri ağır, yaralanan dört kişi hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının vücudunda derin yanıklar oluştuğu belirtildi. İstasyon ulaşıma kapatıldı.