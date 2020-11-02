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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Berlin’de 13 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü

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Berlin’de 13 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, 13 yaşındaki Suriyeli çocuk, bir parkta kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bıçakla öldürüldü.

BERLİN polisinden yapılan açıklamada, cumartesi gecesi, aralarında 13 yaşındaki Suriyeli çocuğun da bulunduğu bir grup çocuğun, 22 yaşındaki bir kişiyle Mitte ilçesindeki James Simon Parkı’nda bulunduğu belirtildi. Burada, söz konusu grup ile 45 yaşındaki kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktığı aktarılan açıklamada, 45 yaşındaki kişinin kavga sırasında 13 yaşındaki çocuğu ve 22 yaşındaki genci bıçakladığı, ardından olay yerinden kaçtığı ifade edildi. Açıklamada, 13 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği, 22 yaşındaki gencin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

SALDIRGAN ARANIYOR
Cinayet masasının olaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edilen açıklamada, saldırganın arandığı bildirildi. Alman basınındaki haberlerde, 13 yaşındaki çocuğun 3 yıl önce babası ve 2 kardeşiyle Suriye’deki savaştan kaçarak aile birleşimi yoluyla Almanya geldiği aktarıldı.

 

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