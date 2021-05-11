Berlinale için açık hava konsepti

FESTİVAL yönetimi, Müzeler Adası’nda gerçekleştirilecek açık hava pilot projesi sayesinde filmlerin ve etkinliklerin izleyebileceğini açıkladı. Etkinliklere katılmak isteyenlerden negatif test veya aşı karnelerini ibraz etmesi istenecek. Aynı şekilde sosyal mesafe ve hijyen kuralları geçerli olacak. Ancak festival yönetiminin hazırladığı konsepte Berlin Senatosu’nun da onay vermesi gerekiyor. İkinci bölümü 9-20 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan festival kapsamında filmler, kurulacak 16 kapalı ve açık hava sinemasında gösterilecek. Festivalin açılışı 9 Haziran akşamı yapılacak, ödül töreni 13 Haziran’da gerçekleştirilecek. Filmlerin gösterimine yönetmenler, yapımcılar ve oyuncuların da katılması bekleniyor. Yaklaşık 60 bin bilet satışa sunulacak. Biletler 27 Mayıs’tan itibaren alınabilecek.