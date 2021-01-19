Berlin Turizm Fuarı online olacak

ÖNCEKİ yıllarda kapılarını 3 günü sektör çalışanlarına, 2 günü de halka olmak üzere 5 gün boyunca açık tutan fuar, bu yıl sadece sektör çalışanlarının erişimine açık olacak. Profesyonel turizmciler için fuar gün sayısı böylece 4’e çıkarıldı. Sektör çalışanları 4 gün boyunca dünyanın dört bir yanında düzenlenen panelleri, etkinlikleri, toplantıları, tanıtımları ve bilgilendirme faaliyetlerini internet üzerinden takip edecek. Ülkeler de tanıtımlarını bizzat Berlin’e gelip yapmak yerine, fuar yönetiminin sunduğu internet platformu üzerinden yapabilecek. PANDEMİ TURİZMİ VURDU

Korona salgınının turizm sektörünü en ağır biçimde vurduğunu belirten ITB Başkanı David Ruetz, şunları söyledi: “Pandemi en ağır biçimiyle hâlâ duruyor. Özellikle de seyahat branşını etkin bir şekilde vurdu. ITB bu yıl ciddi şekilde alınan güvenlikle çevrim içi olarak gerçekleşecek. ITB Berlin tamamen dijital olacak. Katılımcılara ve profesyonellere mümkün olan en yüksek planlama güvenliği sunuyoruz. Alternatif bir konsept geliştirdik. Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak ortaklarımıza ve müşterilerimize global düzeyde bağlantı kurabilmeleri, iş yapabilmeleri ve fikir alışverişinde bulunabilmeleri için güvenilir bir ortam hazırladık. Sektörün bu zor döneminde bağlantıların kurulması çok önemli.” TÜRKİYE HÜNEZ BİLDİRMEDİ

Her yıl önemli katılımcılar arasında bulunan ve Türk turizminin tanıtımı için 3 bin metrekarelik bir alanda yüzün üzerinde stant açan Türkiye’nin, bu yıl çevrim içi olarak düzenlenecek fuara da katılması bekleniyor. Turizm Bakanlığı’nda, Türk turizminin tanıtımı için ITB platformundan etkin bir şekilde nasıl yararlanılacağına ilişkin çalışmalar sürüyor. Bakanlık, geçen yıl ülkeyi ziyaret eden turist sayını da açıklamıştı. Bakanlığın verilerine göre 2020 yılının ocak kasım dönemini kapsayan zaman diliminde Türkiye’yi 12 milyon 34 bin turist ziyaret etti. 2019 yılında ise Türkiye 42 milyon 910 bin 408 ziyaretçiyi ağırladı. Salgın nedeniyle geçen yıl Almanya’dan giden turistlerin sayısında önemli düşüş oldu. 11 aylık dönemde, 2019 yılı ile kıyaslandığında yüzde 77 oranında kayıp yaşandı. 2019 yılında 4 milyon 835 bin 626 ziyaretçi Almanya’dan Türkiye’ye giderken, 2020’de bu rakam 1 milyon 71 binde kaldı. Avrupa genelinden 2019’da 8 milyon 66 bin 911 ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye, geçen yıl ise ancak 1 milyon 822 bin 371 turiste ev sahipliği yaptı.