Berlin Maratonuna "Covid-19" engeli
1974'ten bu yana düzenlenen Berlin Maratonu, corona virüs nedeniyle bu yıl iptal edildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi. Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 26-27 Eylül tarihlerinde koşulması planlanan maratonun salgın nedeniyle daha önce ertelendiği hatırlatıldı. Büyük çaplı etkinliklerin ekim sonuna kadar yasak olduğu Almanya'da, maratonu daha sonra düzenlemenin
mümkün olmadığı gerekçesiyle organizasyonun bu yıl yapılmayacağı belirtildi.
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