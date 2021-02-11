Berlin Başkonsolosu’ndan yanan Bizim Döner imalathanesine ziyaret

BAŞKONSOLOS Yücekök, yangında tamamen yerle bir olan imalathaneyi gezerken Bizim Döner ortakları Hasan Kırık ve Ünal Özdemir ile çalışanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök “Böyle bir yangında tek tesellimiz hiçbir can kaybı olmaması. Büyük geçmiş olsun. İnsan hayatında bazen böyle imtihanlar oluyor. Allah’tan sabır diliyorum. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Umarım en kısa zamanda yeniden imalata başlarsınız” dedi. Ziyarete Almanya Türk-Alman İşverenler Birliği (TDU) Başkan Yardımcısı Gürkan Öztaş, TDU Basın Sözcüsü Doğan Azman ve Avrupa Türk Döner İmalatçıları Derneği Başkanı Gürsel Ülber de katıldı.







2 MİLYON EUROYA YAKIN ZARAR

Misafirlerine yangınla ilgili bilgi veren işletme sahibi Hasan Kırık, itfaiyenin bilgisi doğrultusunda yangının elektrik kontağından çıktığını belirtti. Yaklaşık 20 yıldır döner sektöründe olduğunu belirten Kırık, ilk hesaplamalarına göre 2 milyon euroya yakın zararları bulunduğunu söyledi. Korona salgınından dolayı personel sayısını azaltmalarına rağmen Bizim Döner bünyesinde halen 12 kişinin çalıştığını kaydeden Kırık, “Yangından bir gün önce işlenmek üzere 300 tona yakın taze et gelmişti. Yangında etler de tamamen telef oldu. Hiçbir makinemiz kullanılamayacak halde. Ancak zararımızı telafi etmek çok zor olacak” dedi. Hasan Kırık, bazı medyada çıktığı gibi itfaiyenin olaya anında müdahale etmediğini ve çok sayıda itfaiye aracı da gelmediğini söyledi.

‘ZARARIN KARŞILANMASINI TALEP EDECEĞİZ’

Bizim Döner Production Genel Müdürü ve şirketin ortaklarından Ünal Özdemir de yangınla ilgili olarak itfaiye ve polis raporunu beklediklerini açıkladı. Ünal Özdemir, müşterilerinin çoğunluğunun Berlin dışındaki dönerciler olduğunu kaydederken, “Var olan müşterilerimizi mağdur etmemek için dostlarımızın desteğiyle girişimlerimiz oldu. Önümüzdeki hafta içinde sigorta ile görüşüp zararımızın karşılanmasını talep edeceğiz. En kısa zamanda yeniden döner imalatımıza başlamak istiyoruz” dedi.