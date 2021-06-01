Bentour Reisen sigorta kapsamını genişletiyor

BENTOUR Reisen, FlexSorglosPlus kampanya tarifesi, ücretsiz iptal ve tarih değişikliği gibi hizmetlerin yanı sıra, tatil bitiminde Türkiye’den dönüş esnasında zorunlu olan PCR testin masraflarını da içerdiğini, daha önce kamuoyu ile paylaşmıştı. Bu hizmetlere ilave olarak, Benour Reisen, 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda, tarife kapsamında, seyahat öncesi 72 saatlik zaman diliminde, yolcunun PCR test sonucu pozitif olmasından dolayı seyahat edemediği takdirde, ödenen tatil ücretinin tamamı iade edilecektir.

‘BU HİZMETLE KOLAYLIK SAĞIYORUZ’

Bentour Reisen CEO’su Deniz Uğur: “Seyahat sigortaları genelde bu gibi durumları kapsamıyor ve müşteriler masrafları ödemek zorunda kalıyorlar. Bu sebeple seyahat paketlerimizde, bu hizmetimiz ile kolaylık sağlayarak, müşterilerimize daha fazla güven vermek niyetindeyiz” diyerek FlexSorglosPlus tarifesinin avantajlarından bahsetti. Sigorta ayrıca, rezervasyonun tüm katılımcılarını kapsıyor ve zorunlu iptal eden yolcuya eşlik eden kişilerinde olası iptal masraflarını karşılıyor.