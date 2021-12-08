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HABERLERAvrupa Haberleri

Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum

#Ömer Süzen#Alper Er#Turgut Altun
Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü arasında oynanan maçta büyük kavga çıktı. Antalya oyuncusu Ömer Süzen, rakip kulübün başkanına, "Ben gaziyim, seni kollamak için bacağımı verdim" diye tepki gösterdi.

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Ampute Futbol 1'nci Ligi'nde mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü ile Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü dün Zeytinköy Ampute Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısında bir pozisyon sonrasında oyuncular arasında çıkan tartışmaya kulübeden ve saha dışından da müdahale olunca ortalık bir anda karıştı. Kulübede bulunan Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Alper Er, bazı engelli oyuncuları darp edince Kavga büyüdü. Bazı engelli oyuncular yerde yatarken tekmelere maruz kaldı.

Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum
SEYİRCİLER DE KARIŞTI
Maçın hakemleri ve diğer oyuncuların araya girmesiyle saha içerisindeki kavga yatıştırılmaya çalışılırken bu kez de maçı izlemeye gelenler arasında kavga çıktı. Yumrukların, şişelerin havada uçuştuğu kavgayı, polisler müdahale ederek sonlandırdı. Maç, hakem tarafından tatil edilirken Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü oyuncuları polis eşliğinde sahadan ayrıldı.
Ampute Ligi maçı savaş alanına döndü, yumruklar havada uçuştu: Senin için gazi oldum
"KILIMA DOKUNAMAZSIN"
Bu sırada takım otobüsüne binen Konya ekibinin başkanı Alper Er'e, Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Spor Kulübü oyuncusu Ömer Süzen, "Ben gaziyim, sen benim kılıma dokunamazsın. Seni kollamak için bacağımı verdim ben. Ben gaziyim" diyerek tepki gösterdi. Bazı oyuncular darp raporu alırken, Antalya ekibinden Turgut Altun'un ise boynunda ve vücudunun farklı yerlerinde çizikler olduğu görüldü.

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#Ömer Süzen#Alper Er#Turgut Altun

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