Belçika’nın aradığı Türk, Londra’da yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
NATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupada savaş varNATO Genel Sekteri Stoltenberg: Şu anda Avrupa'da savaş var!#RUSYA
Güvenlik Zirvesi son erdi Ankaradan açıklama geldiGüvenlik Zirvesi son erdi! Ankara'dan açıklama geldi#Dışişleri Bakanlığı
Son dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı Çinden ilk açıklama büyük tepki topladıSon dakika: Rusya Ukrayna topraklarında operasyon başlattı! Çin'den ilk açıklama büyük tepki topladı#RUSYA
Rusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu Putin operasyon için emri verdi: Donbasa askeri harekat başladıRusya-Ukrayna krizinde korkulan oldu! Putin operasyon için emri verdi: Donbas'a askeri harekat başladı#Rusya
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiden halka direniş çağrısıSon dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı#Zelenski
Ukraynada halk panikte Dikkat çeken kareler...Ukrayna'da halk panikte! Dikkat çeken kareler...#Rusya
Rusya operasyon emri verdi ABD Başkanı Bidendan ilk açıklamaRusya operasyon emri verdi! ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama#RUSYA
Son dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumSon dakika... Rusya bombaladı, piyasalar hemen tepki gösterdi! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: HarkovSavaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov#Rusya-Ukrayna
Ukraynada sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: Şu an atış yapıldı, ev hopladıUkrayna'da sığınağa giren Türk iş insanı Sinan Bayraklı canlı yayında anlattı: 'Şu an atış yapıldı, ev hopladı'#Ukrayna
Josep Borrellden Rusya açıklamasıJosep Borrell'den Rusya açıklaması!#RUSYA
Rusyanın saldırısı sonrası Lucescu: Ben korkak değilim...Rusya'nın saldırısı sonrası Lucescu: 'Ben korkak değilim...'#Rusya - Ukrayna
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ünlü türkücü Güler Işıkın zor günleri...Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Ünlü türkücü Güler Işık'ın zor günleri...#Güler Işık
Meghan beni çıplak gördü ve dalga geçtiMeghan beni çıplak gördü ve dalga geçti#Meghan Markle
Survivora veda eden isim belli oldu Nisanın arkadaşı sessizliğini bozdu...Survivor'a veda eden isim belli oldu! Nisa'nın arkadaşı sessizliğini bozdu...#Yunus Emre Özden
HABERLERAvrupa Haberleri

Belçika’nın aradığı Türk, Londra’da yakalandı

#İnsan Kaçakçıları#İsa Ertem#AVRUPADAN HABERLER
Belçika’nın aradığı Türk, Londra’da yakalandı

Büyük Britanya Adası ile Fransa’yı ayıran Manş Denizi üzerinden botlarla İngiltere’ye insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle aranan 47 yaşındaki İsa Ertem, Kuzey Londra’da yakalandı.

Haberin Devamı

ERTEM, Londra’da Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Southgate’teki bir adreste Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) görevlileri tarafından yakalandı. Belçika’nın Bruges kentindeki savcılar, Ertem’in, 8 göçmenin 1 Ağustos 2021’de İngiltere’ye kaçak yollardan sokulması girişimiyle ilgili olarak gözaltına alınmasını istemişti.
8 göçmen ve bir yat mürettebatı, Fransa sınırı yakınlarındaki Nieuwpoort kentindeki marinada Belçika makamları tarafından gözaltına alınmışlardı. Belçika Federal Polisi’nin soruşturması, Ertem’in aracının da olay yeri yakınlarında olduğunu ortaya çıkarmıştı. NCA’ın araştırmasına göre de yat ve mürettebatı, İngiltere’nin Essex bölgesindeki bir marinadan Belçika’ya gitmişti. Belçikalı soruşturma yargıcı, Ocak 2022’de Ertem için bir arama emri çıkarılmasına karar verdi. Ertem’in önce İngiltere’de mahkemeye çıkarılması sonra da Belçika’ya iade edilmesi bekleniyor.
NCA’nın Organize Göz Suçları Birimi’nin direktörü Martin Grace, “NCA, Manş Denizi’nde insan kaçakçılığına karışan organize suç örgütlerini hedef almak için Fransa, Belçika ve ötesindeki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İnsan Kaçakçıları#İsa Ertem#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

Devler karşı karşıya geldi Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir

Devler karşı karşıya geldi! Faiz, enflasyon, doğal gaz... Dünya ekonomisi nasıl etkilenir?

#Rusya
Savaş oradan başladı 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

Savaş oradan başladı! 8 yıldır ateş hattında yaşayan bir şehir: Harkov

#Rusya-Ukrayna
Rusyaya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi Söz konusu Putin olunca...

Rusya'ya yaptırım yağdı... Peki etkili olabilecek mi? 'Söz konusu Putin olunca...'

#Rusya