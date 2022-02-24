Belçika’nın aradığı Türk, Londra’da yakalandı

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ERTEM, Londra’da Türkiye kökenli nüfusun yoğun yaşadığı Southgate’teki bir adreste Ulusal Suçla Mücadele Kurumu (NCA) görevlileri tarafından yakalandı. Belçika’nın Bruges kentindeki savcılar, Ertem’in, 8 göçmenin 1 Ağustos 2021’de İngiltere’ye kaçak yollardan sokulması girişimiyle ilgili olarak gözaltına alınmasını istemişti.

8 göçmen ve bir yat mürettebatı, Fransa sınırı yakınlarındaki Nieuwpoort kentindeki marinada Belçika makamları tarafından gözaltına alınmışlardı. Belçika Federal Polisi’nin soruşturması, Ertem’in aracının da olay yeri yakınlarında olduğunu ortaya çıkarmıştı. NCA’ın araştırmasına göre de yat ve mürettebatı, İngiltere’nin Essex bölgesindeki bir marinadan Belçika’ya gitmişti. Belçikalı soruşturma yargıcı, Ocak 2022’de Ertem için bir arama emri çıkarılmasına karar verdi. Ertem’in önce İngiltere’de mahkemeye çıkarılması sonra da Belçika’ya iade edilmesi bekleniyor.

NCA’nın Organize Göz Suçları Birimi’nin direktörü Martin Grace, “NCA, Manş Denizi’nde insan kaçakçılığına karışan organize suç örgütlerini hedef almak için Fransa, Belçika ve ötesindeki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi.