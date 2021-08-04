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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 04.08.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Belçika’dan destek mesajı

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Belçika’dan destek mesajı

Belçika, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma mesajı paylaştı.

BELÇİKA Dışişleri Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Belçika, halihazırda orman yangınlarından etkilenen Türkiye, İtalya ve Yunanistan ile dayanışma içindedir. Düşüncelerimiz bu yangınların kurbanı olan tüm insanlarla ve ölümcül yangınlarla mücadele etmek için ellerinden gelenin en iyisini yapan cesur ilk müdahale ekipleriyle birlikte” ifadeleri kullanıldı.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun orman yangınlarını gösteren acil durum uydu haritasına göre, başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri de irili ufaklı pek çok yangınla mücadele ediyor.

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