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Avrupa
AA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 28.05.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Belçika’da sokakta insanlara tüküren kişiye hapis cezası

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Belçika’da sokakta insanlara tüküren kişiye hapis cezası
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Belçika’da bir mahkeme, Kovid-19 salgınını göz önünde bulundurarak sokaktan geçenlere tüküren bir kişiyi üç ay hapis cezasına çarptırdı.

NAMUR Ceza Mahkemesi, evsiz bir adamın sokaktan geçenlere tükürmesinin Kovid-19 salgını nedeniyle ‘tehlikeli’ olduğuna hükmetti. Söz konusu 55 yaşındaki saldırganı üç ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 50 Euro da para cezası kesti. Tüküren saldırganın Kovid-19 belirtisi göstermediği ancak sarhoş olduğu ve tehditkâr bir tutum sergilediği aktarıldı. Belçika’nın Valonya bölgesindeki Namur kentinde 30 Mart’ta söz konusu kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Kovid-19 nedeniyle karara itiraz edilmiş, saldırgana sembolik hapis cezası verilmesi talep edilmişti.

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