Belçika’da sokakta insanlara tüküren kişiye hapis cezası

NAMUR Ceza Mahkemesi, evsiz bir adamın sokaktan geçenlere tükürmesinin Kovid-19 salgını nedeniyle ‘tehlikeli’ olduğuna hükmetti. Söz konusu 55 yaşındaki saldırganı üç ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 50 Euro da para cezası kesti. Tüküren saldırganın Kovid-19 belirtisi göstermediği ancak sarhoş olduğu ve tehditkâr bir tutum sergilediği aktarıldı. Belçika’nın Valonya bölgesindeki Namur kentinde 30 Mart’ta söz konusu kişi gözaltına alınmış daha sonra serbest bırakılmıştı. Kovid-19 nedeniyle karara itiraz edilmiş, saldırgana sembolik hapis cezası verilmesi talep edilmişti.