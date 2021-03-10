MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBelçika’da 17 ton kokain ele geçirildi
GeriAvrupa Belçika’da 17 ton kokain ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
AA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 10.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

Belçika’da 17 ton kokain ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Belçika’da 17 ton kokain ele geçirildi

Belçika polisi, son yılların en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini düzenleyerek 17 ton kokain ele geçirdi.

Polisin, suç örgütlerine karşı gün içinde düzenlediği geniş çaplı operasyonun özellikle Anvers ve Limburg kentleri çevresine yoğunlaştığı bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 polisin 200’e yakın ev ve iş yerine baskın düzenlediği baskınlarda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Aramalarda 17 ton kokainin yanı sıra 1.2 milyon euro nakit para, polis üniformaları, çok sayıda mücevher, lüks araç ve silaha el koyuldu. Uyuşturucu çetelerine karşı yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturmada, 1 milyar civarında şifreli dijital mesajın incelenerek yarısının çözüldüğü, operasyonun bu mesajlaşmalar ışığında yürütüldüğü ifade edildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi