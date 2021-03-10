Belçika’da 17 ton kokain ele geçirildi

Polisin, suç örgütlerine karşı gün içinde düzenlediği geniş çaplı operasyonun özellikle Anvers ve Limburg kentleri çevresine yoğunlaştığı bildirildi. Savcılıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 1500 polisin 200’e yakın ev ve iş yerine baskın düzenlediği baskınlarda 48 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Aramalarda 17 ton kokainin yanı sıra 1.2 milyon euro nakit para, polis üniformaları, çok sayıda mücevher, lüks araç ve silaha el koyuldu. Uyuşturucu çetelerine karşı yaklaşık 2 yıldır sürdürülen soruşturmada, 1 milyar civarında şifreli dijital mesajın incelenerek yarısının çözüldüğü, operasyonun bu mesajlaşmalar ışığında yürütüldüğü ifade edildi.