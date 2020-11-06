Belçika’da 11.5 ton kokain ele geçirildi

AÇIKLAMADA, uyuşturucunun deniz aşırı operasyonla ele geçirilen en büyük miktarda kokain olduğu kaydedildi. Uyuşturucunun, eylülde Belçika’da gerçekleştirilen ve emekli üst düzey bir emniyet yetkilisinin de yakalandığı organize suç örgütüyle bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, operasyonlar kapsamında liman yöneticisi, avukat ve 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.