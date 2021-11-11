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HABERLERAvrupa Haberleri

Belçika, 2022’de herkese takviye doz yapacak

#Belçika#Koronavirüs#Kovid-19
Belçika, 2022’de herkese takviye doz yapacak

Belçika hükümeti, Kovid-19 aşılarının takviye dozunu tüm yaş gruplarına 2022’den itibaren uygulama kararı aldı.

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BELÇİKA’daki federal ve bölgesel hükümetlerin sağlık bakanları, Kovid-19 aşılarının takviye veya hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü dozu için yeni bir aşılama kampanyasının başlatılmasını görüştü. Sağlık bakanlarının toplantısının ardından yapılan açıklamada, toplumun tüm kesimlerine gelecek yıldan itibaren üçüncü dozların uygulanacağı bildirildi. Refah, Sağlık ve Aile Bakanı Wouter Beke, “2022’de herkese ilave doz uygulanması için hazırlanmalıyız. Virüs bitmedi ve daha da bulaşıcı. Aşılar virüse karşı bize koruma sağlıyor. İki doz yeterli değil. Bu nedenle üçüncü dozu vermemiz önemli” dedi.
Belçika’da şu anda 65 yaş üzerindeki kişilere, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalığı bulunanlara ve sağlık çalışanlarına takviye veya hatırlatma dozu olarak adlandırılan üçüncü doz Kovid-19 aşıları yapılıyor. Hükümet, tek doz olarak uygulanan Johnson and Johnson aşısını yaptıranların da takviye dozu alabileceğine yönelik kararı bu hafta başında almıştı. Avrupa ülkelerinin bir kısmı, son haftalarda vaka sayılarındaki artış üzerine aşıların etkisinin azaldığı gerekçesiyle üçüncü dozları herkese açmaya başladı.

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#Belçika#Koronavirüs#Kovid-19

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