Bayern'in 'gözü' şampiyonluk turunda
Bundesliga'da son dört haftaya girildi... Coronavirüs sonrası lige seri galibiyetler alarak başlayan Bayern Münih yarın Mönchengladbach ile karşılaşacak. Bavyera ekibi kazanır, Dortmund puan kaybederse Bayern lig bitmeden şampiyonluk turunu atacak. Aksi bir sonuçta ise zirve heyecanı son 3 maça taşınacak... Bu haftanın tansiyonu en yüksek maçı alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Augsubrg ile Maniz arasında oynanacak.
BUNDESLIGA'da 31. hafta'nın açılış maçında Hoffenheim sahasında RB Leipzig'i ağırlıyor. RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açısından bu karşılaşma ilginç olacak. Nagelsmann ilk kez eski takımına karşı seyircisinin önünde saha kenarında olacak. Maç bu akşam saat 20.30'da başlıyor.LİDER YARIN OYNAYACAK
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda Frankfurt'u yenerek finale yükselen Bayern Münih, sahasında Gladbach ile oynayacak. Bayern Münih'in kazanması ve Dortmund'un puan kaybetmesi durumunda Bavyera ekibi lig şampiyonluğunu ilan edecek. Lider, golcüsü Lewandowski ve yıldız futbolcusu Müller'den yoksun sahaya çıkıyor. İki futbolcu da sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler. Lig ikincisi Dortmund ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf'a konuk oluyor. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf'da hedef üç puan.PAZAR GÜNÜ FİNAL VAR
Ligde kalma mücadelesi veren Mainz ise Augsburg'u konuk ediyor. Düşme tehlikesi yaşayan iki takıma da üç puan lazım. Haftanın tansiyonu en yüksek karşılaşmasında galip gelen rahat bir nefes alacak.
Adeta bir final havasında geçmesi beklenen karşılaşma Mainz kentinde saat 15.30'da başlıyor.
Haftanın kapanış maçında Schalke ile Leverkusen karşı karşıya geliyor. Son haftaların başarısız ekibi Schalke, kupa finalisti Leverkusen karşısında kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor.
Schalke'de sakatlığı süren Suat Serdar forma giyemeyecek.
Haftanın maç programı şöyle:
BUGÜN
Hoffenheim – RB Leipzig (20.30)
CUMARTESİ
Köln – Union Berlin (15.30)
Düsseldorf – Dortmund (15.30)
Paderborn – W. Bremen (15.30)
Hertha Berlin – Frankfurt (15.30)
Wolfsburg – Freiburg (15.30)
B. Münih – Gladbach (18.30)
PAZAR
Mainz – Augsburg (15.30)
Schalke – Leverkusen (18.00)
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