Bayern'in 'gözü' şampiyonluk turunda

BUNDESLIGA'da 31. hafta'nın açılış maçında Hoffenheim sahasında RB Leipzig'i ağırlıyor. RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann açısından bu karşılaşma ilginç olacak. Nagelsmann ilk kez eski takımına karşı seyircisinin önünde saha kenarında olacak. Maç bu akşam saat 20.30'da başlıyor. LİDER YARIN OYNAYACAK

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda Frankfurt'u yenerek finale yükselen Bayern Münih, sahasında Gladbach ile oynayacak. Bayern Münih'in kazanması ve Dortmund'un puan kaybetmesi durumunda Bavyera ekibi lig şampiyonluğunu ilan edecek. Lider, golcüsü Lewandowski ve yıldız futbolcusu Müller'den yoksun sahaya çıkıyor. İki futbolcu da sarı kart cezalısı oldukları için forma giyemeyecekler. Lig ikincisi Dortmund ise alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Düsseldorf'a konuk oluyor. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf'da hedef üç puan. PAZAR GÜNÜ FİNAL VAR

Ligde kalma mücadelesi veren Mainz ise Augsburg'u konuk ediyor. Düşme tehlikesi yaşayan iki takıma da üç puan lazım. Haftanın tansiyonu en yüksek karşılaşmasında galip gelen rahat bir nefes alacak.

Adeta bir final havasında geçmesi beklenen karşılaşma Mainz kentinde saat 15.30'da başlıyor.

Haftanın kapanış maçında Schalke ile Leverkusen karşı karşıya geliyor. Son haftaların başarısız ekibi Schalke, kupa finalisti Leverkusen karşısında kötü gidişe dur demenin hesaplarını yapıyor.

Schalke'de sakatlığı süren Suat Serdar forma giyemeyecek.

Haftanın maç programı şöyle:

BUGÜN

Hoffenheim – RB Leipzig (20.30)

CUMARTESİ

Köln – Union Berlin (15.30)

Düsseldorf – Dortmund (15.30)

Paderborn – W. Bremen (15.30)

Hertha Berlin – Frankfurt (15.30)

Wolfsburg – Freiburg (15.30)

B. Münih – Gladbach (18.30)

PAZAR

Mainz – Augsburg (15.30)

Schalke – Leverkusen (18.00)