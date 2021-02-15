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Avrupa
Haber Giriş: 15.02.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Bayern'den bir transfer daha!

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Bayern'den bir transfer daha!
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Dayot Upamecano transferini açıklayan Bayern Münih, Reading ile sözleşmesi bitecek sol bek Omar Richards transferini de bitirdi. Bayern Münih'in kısa süre içerisinde Omar Richards transferini açıklayacağı ve oyuncunun yaz transfer döneminin başlamasıyla takıma katılacağı belirtiliyor.

Alman devi Bayern Münih, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Leipzig'den Dayot Upamecano'nun transferini resmen açıklayan Bayern Münih, şimdi de Reading'den Omar Richards ile anlaşma sağladı.

Richards'ın altyapısından yetiştiği ve formasını giydiği Reading ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İlk olarak Kicker tarafından duyurulan ve Bild tarafından da doğrulanan şekilde Bayern Münih, oyuncunun transferini bitirirken 23 yaşındaki sol bek sezon sonunda takıma katılacak. Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Alaba'nın ayrılacağı Bayern Münih'te Dayot Upamecano, savunmanın ortasına takviye edilirken Omar Richards'ın da Alphonso Davies'in yedeği olarak düşünüldüğü belirtiliyor.

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