Bayern'de bir imza daha ufukta

RB Leipzig'den defans oyuncusu Dayot Upamecano'yu resmen açıklayan Bayern Münih, genç oyuncu Jamal Musiala'yla da yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre Bayern, Manchester United ve Liverpool'un da listesindeki genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Halihazırdaki sözleşmesi 2022 yazında sona erecek Musiala'yı kaybetmek istemeyen Bayern, oyuncunun İngiltere'ye dönüşüne izin vermeyecek. Chelsea akademisindeki 8 yılın ardından yeni bir macadele için Bayern'in boyunu tutan ve burada kendini gösteren 17 yaşındaki oyuncu, Alman şampiyonu ile bu sezon ligde 15 maça çıktı. Bayern adına bu sezon 3 gol atan ve Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren orta saha oyuncusu, Bayern'in Tigres'i yenerek Kulüp Dünya Kupası'nı kazandığı maçta da yedek kulübesinden gelerek süre aldı.

26 Şubat'ta 18 yaşına basacak genç oyuncuyla 2026'ya kadar kadrosunda tutmak isteyen Bayern, haftalık 100 bin Pound verdiği oyuncunun maaşında da artırıma gidecek.

Mussiala'nın formu milli takımları da harekete geçirdi. İngiltere 21 yaş altı takımının formasını giyen oyuncu, Stuttgart doğumlu oyuncu, Almanya 16 yaş altı takımında da oynadı. Geleceğin yıldızlarından biri olarak gösterilen oyuncu, A Milli Takım tercihini henüz yapmadı.