Bayern ve Dortmund'lu futbolculardan büyük fedakârlık!

KOVİD-19 salgını nedeniyle büyük mali kayba uğrayan Bundesliga takımları futbolcularıyla ücret kesintisini konuşmaya başladı. Ligin iki büyük kulübü Bayern Münih ve Dortrmund kadrosunda bulunan futbolcularıyla toplantı yaparak alacakları ücretlerinde indirime gitmelerini talep etti.

830 ÇALIŞANI VAR

Dortmund yönetimi, kulüp bünyesinde istihdam edilen 830 kişinin işyerini korumak için futbolculardan anlayış bekliyor. Gruplar halinde futbolcularla görüşmeler yapan yönetim, futbolcuların ücretlerinden yüzde 10 ile yüzde 20 oranında indirim yapmasını istedi. Sarı siyahlı yönetim, maçların oynanmaması durumunda futbolculardan yüzde 20, seyircisiz oynanması durumunda ise yüzde 10 indirim bekliyor.

Futbolcuların büyük bölümünün gelen talebe sıcak baktığı kaydedildi. Dortmund yönetimi futbolculara yılda yaklaşık 140 milyon Euro ücret ödüyor. Futbolcuların yüzde 20 indirim yapması durumunda kulüp 28 milyon Euro tasarruf yapacak. Bu da ayda yaklaşık 2.3 milyon Euro'ya denk geliyor. Yönetim, futbolcu ücretlerinden yaptığı tasarrufla kulüpte çalışan 830 kişinin ücretini ödemeyi hesaplıyor.

Dortmund'da sadece futbolcular değil, teknik heyet ve profesyonel yöneticiler de ücretlerinin bir kısmından vazgeçecek.

BAYERN MÜNİH DE AYNI TALEPTE BULUNDU

Bayern Münih de ücretlerde kesinti için harekete geçti. Bayern yönetimi, futbolcu temsilcileri Neuer. Lewandowski, Kimmisch, Müller, Thiago ve Alaba ile ücretlerde yapılacak kesintileri konuştu. B. Münih yönetimi futbolcuların alacakları ücretlerin yüzde 20'sini kulübe bırakmalarını istedi. Toplantıya katılan futbolcular yapılan öneriye sıcak bakarken, konuyu takım arkadaşlarına aktarıp onları da ikna etmeye çalışacaklar.