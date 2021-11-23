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HABERLERAvrupa Haberleri

Bayern Münih'te aşısız oyuncuların maaşına kesinti

#Joshua Kimmich#Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting Michael Cuisance#Bundesliga
Bayern Münihte aşısız oyuncuların maaşına kesinti

Alman devi Bayern Münih, aşı olmayı reddeden Joshua Kimmich'in yeniden karantinaya girdiği bu süreçte yıldız oyuncunun maaşında kesintiye gidiyor.

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Alman devi Bayern Münih, aşı olmayan oyuncularına yönelik maaş kesintisi uygulamaya başladı. Bild ve BR24'in haberine göre Covid-19'dan korunmak adına aşı olmayan oyuncuların karantina sürecindeki ücretleri ödenmeyecek. Bu durum son haftalarda bu konuyla sık sık gündeme gelen Joshua Kimmich ve dört oyuncuyu yakından etkiliyor.

Bayern Münihte aşısız oyuncuların maaşına kesinti
Bayern Münih tarafında bu uygulama resmi olarak doğrulanmasa da edinilen bilgiye göre yönetim, aşısız oyuncuların karantina süreçleri nedeniyle geriye dönük maaş kesintileri yapılacağını bildirdi. Kimmich dışında Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting ve Michael Cuisance aşısız oyuncular olarak biliniyor.

Niklas Süle'nin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası aşısız oyunculardan Kimmich, Gnabry, Musiala ve Choupo-Moting temaslı isimler olarak karantinaya girdiler.

Bir haftalık kayıp 400 bin euro!
Bayern Münih'in yıldızlarından Joshua Kimmich, yaklaşık olarak yıllık 20 milyon euro kazanırken haftalık ücreti de 384 bin euro serviyelerine geliyor. Maaş kesintisi ile Kimmich'in 400 bin euro düzeyinde bir ücret kaybedeceği aktarılmakta.

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#Joshua Kimmich#Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting Michael Cuisance#Bundesliga

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