Bayern Münih'e ters geliyor

İki takım arasında Mönchengladbach'da oynanan son maçı da yine evsahibi takım kazanmıştı. Mönchengladbach'daki son beş lig maçının üçünde de üçer puan alan yine Mönchengladbach olmuştu. Bayern Münih beş maçtan sadece ikisinde galip geldi. Bu maç Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick için de önem arzediyor. Flick'in teknik direktörlük kariyerindeki 60. resmi karşılaşma olacak. Başarılı teknik direktör 59 maçta Bayern'in başında sahaya çıktı. Bu maçların sadece üçünü kaybetti. Yenildiği takımlardan biri de Mönchengladbach'tı.

CUMARTESİ GÜNÜ ALTI KARŞILAŞMA

Bundesliga'da cumartesi günü ise altı karşılaşma oynanacak günün en heyecanlı ve çekişmeli karşılaşmalarından biri Leverkusen ile Werder Wremen arasında geçmesi bekleniyor. Leverkusen açısından zirveden kopmamak adına bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da büyük sürpriz yapan Union Berlin'in konuğu Wolfsburg. Üç haftadır üst üste galip gelen Union'da hedef yine üç puan. Hessen derbisine bu kez evsahipliğini Mainz yapacak. Hafta içinde yeni teknik direktör Bo Svensson ile 2024 yılına kadar sözleşme imzalayan Mainz, Frankfurt karşısında galip gelip hem iyi bir başlangıç hem de eyalet derbisini kazanarak prestij elde etmenin hesaplarını yapıyor.

AKŞAMA DEV MAÇ

Ligin zirvesinde yer alan iki güçlü takımın maçı ise cumartesi akşamı Leipzig kentinde oynanacak. Bayern Münih'in iki takipçisi RB Leipzig ile Dortmund arasındaki karşılaşma saat 18.30'da oynanacak. Evsahibi RB Leipzig galip geldiği taktirde Dortmund ile aralarındaki puan farkını dokuza çıkaracak. Dortmund'da sakat futbolcuların takıma dönmesi moralleri yükseltti. Pazar günü iki karşılaşma oynanacak. Saat 15.30'da Augsburg sahasında Stuttgart'ı ağırlıyor. Haftanın kapanış karşılaşması ise Bielefeld ile Hertha Berlin arasında oynanacak.

Bilefeld kentindeki maçın başlama saati 18.00.

Haftanın maç programı şöyle:

CUMA

Borussia Mönchengladbach – B. Münih (20.30)

CUMARTESİ

Leverkusen – W. Bremen (15.30)

Union Berlin – Wolfsburg (15.30)

Freiburg – Köln (15.30)

Mainz – Frankfurt (15.30)

Schalke – Hoffenheim (15.30)

RB Leipzig – Dortmund (18.30)

PAZAR

Augsburg – Stuttgart (15.30)

Bielefeld – Hertha Berlin (18.00)