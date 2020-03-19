Bavyera’da 2 noktada test istasyonu açıldı

ALMANYA’da ilk koronavirüs vakasının yaşandığı Münih’te eyalet hükümeti yeni tedbirleri hayata geçirdi. 2 farklı noktada araçlı koronavirüs test istasyonları açıldı. İlki Bayernkaserne alanında ikincisi de ünlü Oktoberfest şenliğinin yapıldığı alana kuruldu. Kısa adı ile KVB olan Kassenaerztlichen Vereinigung Bayerns olarak bilinen Bavyera Tabibler Birliği kontrolünde gerçekleştirilen virüs test istasyonları haftanın 7 günü saat 08.00 ile 18.00 arası hizmet veriyor. SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Herhangi bir kişi kendisinde koronavirüsle ilgili belirtileri yaşıyor veya hissediyor ise KVB birliğinin 116117; ya da Münih anakent belediyesinin 089-233-44740 acil hat numaralı telefonlarını arayıp, buradaki sorulara yanıt verdikten sonra randevu alması gerekiyor. Daha sonra kişiye verilen gün ve saatte araçla birlikte olmak kaydıyla test noktasına gidiyor ve test yapılıyor. Ayrıca, internet üzeri ise iletişim adresi şöyle; rgu.infektionsschutz@muenchen.de ‘ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ’

Bu arada Münih Anakent Belediye Başkanı Dieter Reiter ise uygulamaya katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, “Şu aşamada herkesin çok duyarlı olması gerekiyor. Bizler de elimizden ne geliyorsa gereğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da paniğe kapılmadan duyarlı olmalarını bekliyoruz. Belediye olarak her türlü destek verilecektir” dedi.