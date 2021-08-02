Bavyera hükümet ortaklarında aşı çatlağı!

BAVYERA Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Markus Söder, şimdiye kadar korona aşısı olmadığı belirtilen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Hür Seçmenler Başkanı Hubert Aiwanger’i aşıların olumlu etkisine inanmamakla itham edince ortalık karıştı. ZDF televizyonundaki programda “Aiwanger’in aşı olup olmaması kendi bileceği bir konu, ancak sorun o değil, sorun aşıların yan etkileri ve yararı konusundaki endişeleri” ifadelerine yer verdi. Söder daha önce de koalisyon ortağını aşı karşıtlarıyla aynı yönde hareket etmekle itham etmişti.

‘ÇOK YANLIŞ BİR İTHAM’

Başbakan Yardımcısı Aiwanger ise Söder’in söylediklerinin doğru olmadığını belirterek, kendisini utanmazlıkla suçladı. “Ben ‘aşıların yararlı olduğu henüz kanıtlanmadı’ diye bir söz sarf etmedim. Bu bilinçli yapılmış çok yanlış bir itham” diye konuşan Aiwanger, “Aksine ben aşıların koronayla mücadelede temel bir taş olduğunu, ancak bunun özgür iradeyle gerçekleşmesi gerektiğini söyledim” dedi.

‘UTANMAZLIK’

Diğer yandan kendisini oy endişesi ithamıyla Almanya’daki ‘Aykırıcılar’ (Querdenker) isimli radikal aşı karşıtlarıyla bir tutulmasını ‘utanmazlık’ olarak yorumlayan Hür Seçmenler’in federal başbakan adayı Aiwanger, “Ben sadece aşının zorunlu olması tartışmaları ile STIKO önerisinde olduğu gibi 12 yaş altı çocuklara aşı uygulaması konularında daha hassas davranılmasını salık veren biriyim” diye konuştu.