Batı Avrupa’ya ‘dayatma yapma’ uyarısı

ORBAN, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa’nın da katıldığı, ‘Sansürsüz Avrupa’ adlı uluslararası online konferansta konuştu. Avrupa Birliği’nin (AB) küresel alanda kötü bir performans sergilediğini ve her geçen gün güç kaybettiğini belirten Orban, “Avrupa geriye gidiyor ve bunun delilleri de var. Örneğin, nüfusu azalıyor ve dünya ekonomisindeki yeri geriye gidiyor” diye konuştu. Avrupa’da 30 yıl önce Fransa-Almanya ekseninin hakim olduğuna, bugün ise Avrupa’daki güç dengelerinin ciddi bir değişikliğe uğradığına dikkati çeken Orban, Fransa’nın çok ciddi bir şekilde borçlandığını ve İngiltere’nin ise AB’den ayrıldığını kaydetti.

Avrupa’da iki düşünce arasında ciddi tartışma yaşandığını, birinin, liberal, solcu, Marksist, aile ve ulus devlet karşıtı tutum sergileyerek Hıristiyan öğretilerini reddettiğini ama çok kültürlülüğü ve göçmenlerin getirilmesini desteklediğini kaydeden Orban, diğerinin ise antikomünist, aile ve ulus fikrini desteklediğini, Hıristiyan kültürünü baz aldığını ifade etti.

Orban, Batı Avrupa ülkelerinin demografik krizi göçmenlerle çözmeye çalıştığını ama Orta Avrupa ülkelerinin ise farklı kültürden insanlarla bir arada yaşamak istemediğini belirtti. Bazı konularda Batı ve Doğu Avrupa ülkelerinin farklı düşündüğünü ve Batı Avrupa ülkelerinin kendi fikirlerini zorla kabul ettirmeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Orban, “Eğer Batı kendi görüşünü Orta Avrupa’ya zorla kabul ettirmeye çalışmazsa, farklılıklara saygı duyarsa, AB bir arada kalabilir. Ana şart şu: Orta Avrupalılara nasıl ve ne şekilde yaşamaları gerektiği dikte edilmemeli” diye konuştu.