Başkonsolos Kaya’dan bölgesindeki şirketlere ziyaret

İŞ makineleri üretiminde dünya devlerinden biri olan Komatsu’yu ziyeret eden Başkonsolos Kaya’yı, Komatsu Avrupa’nın Operasyon Genel Müdürü Göksel Güner karşıladı. Güner’le birlikte tesisleri gezen Başkonsolos Gül Özge Kaya, şunları söyledi: “Fabrikadaki gezimiz kapsamında ileri teknoloji kullanılan ve dijitalleşmeye geçilen üretim sürecinin yanı sıra sürüş simülatörünü ve sanal gerçeklik odasını da inceleme fırsatı bulduk. Nazik ev sahiplikleri için COO Göksel Güner ile Komatsu’nun Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Ingo Büscher’e teşekkür ediyoruz.” Almanya’da Hannover dışında Düseldorf ve Baden Baden kenlerinde fabrikalarının bulunduğunu dile getiren Komatsu Avrupa COO’su Göksel Güner ise şöyle konuştu: “İtalya, İsveç, İngiltere, Norveç ve Fransa gibi ülkelerde fabrikalarımız var. Yaklaşık olarak bu fabrikalarımızda 5 bin çalışanımız var. Caterpiller’le beraber iş makinelerinin hemen hepsini yapan bir şirketiz. Hanomag Komatsu olarak lastik tekerlekli iş makinelerini üretmekteyiz.”



Komatsu Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Ingo Büscher, Başkonsolos Gül Özge Kaya, Komatsu Avrupa COO’su Göksel Güner (soldan sağa).

“Burada da 85’i Türkiye kökenli yaklaşık 750 işçimiz ile AR-GE çalışmalarını yapan 120 mühendisimiz çalışmaktadır. TEMSA distribütörlüğünde Türkiye’de ilişkilerimiz sürüyor. Türkiye, birçok şirkettin olduğu gibi Komatsu açısından da oldukça önemli bir ülke konumundadır. Gerek Türkiye iç piyasası, gerekse de Asya ve Orta Doğu’yla olan stratejik konumuyla önemli bir pazarımız. Ayrıca; kişisel olarak ilişkilerimizin daha da gelişmesi için ayrı bir uğraş vermekteyim. Başkonsolosumuzun ziyareti ve çalışmalarıyla da ticari hacmimizin gelişeceğine inanıyorum.”

Selbi Kurtuluş Yavuz, Hasan Kurtuluş, Semih Kurtuluş, Başkonsolos Gül Özge Kaya

Bünyesinde yaklaşık 1100 kişiyi istihdam eden, Almanya’nın değişik eyalet ve şehirlerinde şubeleri bulunan Kurt Grubu’nun Lehrte’deki merkez bürosuna da giden Kaya, şunları söyledi: “Firmanın sahibi Hasan Kurtuluş’tan bilgi aldık. Birçok insana istihdam sağlayarak Almanya ekonomisine katkı sunarken bünyesinde birçok Türkiye kökenli vatandaşımıza da yer vermeleri sevindirici. Türk Ekonomi Kulübü (TWC) sözcülüğü gibi çalışmalarının yanı sıra şirket olarak Türk STK’ların çalışmalarına destek verdikleri için de kendilerine teşekkür ederim.”

Kurtuluş ise, “Biz burada iş yapıyor, yaşıyor olabiliriz. Her zaman ülkemizle yakın temasta bulunuyor, en azından bizim insanlarımıza karşı göçmen olduklarından dolayı işe, meslek eğitimine almamazlık etmiyoruz” diye konuştu.