Başkonsolos Karartı Ankara’ya dönüyor

TÜRK toplumunun tayvesiye ve eleştrileriyle çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Burak Karartı, şunları söyledi: “Kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla toplumumuzun her kesimine eşit yakınlıkta olmak görevimi yerine getirirken temel prensibimdi. Bunun, toplumumuzda karşılık bulması beni ziyadesiyle mutlu etti. Almanya’daki Türk toplumunun kaydettiği gelişmeye, sivil toplum kuruluşlarımızın güçlenen kapasitesine ve Türkiye kökenli insanların yaşadıkları bu ülkeye birçok alanda sağladıkları önemli katkılara tanıklık etmek benim için ayrı bir memnuniyet vesilesiydi. Toplumumuzun bütününü ilgilendiren belli başlı konularda sivil toplum kuruluşlarımızın eşgüdüm ve iş birliği içinde çalışmalarına zemin sağlayacak Hessen Türk Dernekleri İnisiyatif Platformu’nun oluşumu, birlikte hayata geçirdiğimiz önemli bir girişim oldu. Platformun toplumumuz içinde hep arzu ettiğimiz beraberliği ve dayanışmayı güçlendirecek değerli bir mekanizma işlevi göreceğine inanıyorum. Platform çatısı altında bir araya gelen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve onların kıymetli temsilcilerine şükranlarımı sunuyor, bu girişime destek veren kuruluşlarımızın sayısının artmasını diliyorum.” ‘DOSTLUKLARI CANLIĞI TUTACAĞIZ’

“Ülkemizi temsil ve sizlere hizmet etme onurunu yaşadığım Frankfurt Başkonsolosluğu görevim, bana eşsiz bir mesleki deneyim kazanma imkânı da sağladı. Görevim boyunca kıymetli destek ve yönlendirmelerinden istifade ettiğim Berlin Büyükelçimiz Sayın Ali Kemal Aydın’a, yakın koordinasyon içinde çalıştığımız Almanya’daki diğer başkonsoloslarımıza ve bu görevin sorumluluklarını birlikte ifa ettiğimiz değerli mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Görevimi devredeceğim değerli meslektaşım Erdem Tunçer’in öncülüğünde başkonsolosluğumuzun çalışmalarının daha ileri noktalara taşınacağına inanıyorum. Ailece Frankfurt’un güzel hatıralarını ve burada kurduğumuz dostlukları daima canlı tutacağız. Hepinize içten sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum.”

Başkonsolos Karartı’nın yerine atanan Erdem Tunçer, eylül ayı ortasında yeni görevine başlayacak. BURAK KARARTI KİMDİR?

1977 yılında Erzincan’da doğan Başkonsolos Burak Karartı, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi’nde Orta Doğu ve Afrika çalışmaları alanında tamamladı. Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevine 1999’da başlayan Karartı, Asya Pasifik Dairesi’ndeki görevinin ardından 2002-2004 yılları arasında Ulan Bator, 2004-2007 yılları arasında Londra Büyükelçiliklerinde görev yaptı. 2007 yılında Roma’da yerleşik NATO Savunma Koleji’nde 110. Dönem Kıdemliler Kursu’na katıldı. 2007-2008 yılları arasında Siyaset Planlama, 2008-2010 yılları arasında İnsan Kaynakları Dairesi’nde görev yaptı.

2010’da Washington Büyükelçiliği’ne atanan Karartı, Washington’daki ilk yılında, ‘Transatlantic Diplomatic Fellowship’ adlı diplomatik değişim programı kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptı. Bu programın ardından Washington Büyükelçiliği Müsteşarı olarak görevine devam eden Karartı, 2013-2014 yılları arasında ise Boston Başkonsolosu olarak görev yaptı. Başkonsolos Karartı, evli ve iki çocuk babası. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Daire Başkanlığı görevini yürüten Karartı, Frankfurt Başkonsolosu görevine ise 15 Şubat 2017’de başlamıştı.

