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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 04.02.2020 - 10:41,Son Güncelleme:/

Başkent Londra’da bomba paniği

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Başkent Londra’da bomba paniği

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Soho bölgesinde, bir inşaat alanında İkinci Dünya Savaşı’ndan kaldığı sanılan bir bomba bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemi alındığı, bölgenin kapatıldığı ve tahliye edildiği açıklandı.

SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü. Londra’nın merkezinde, eğlence bölgesi olarak bilinen Soho’da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor. Daha önce de aralarında Londra’nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Başkent Londra’da bomba paniği

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