Başkent Londra’da bomba paniği

SOSYAL medyada paylaşılan görüntülerde, polisin binalara girerek içeride kalan olup olmadığını kontrol ettiği görüldü. Londra’nın merkezinde, eğlence bölgesi olarak bilinen Soho’da çok sayıda restoran ve bar bulunuyor. Daha önce de aralarında Londra’nın olduğu bazı Avrupa kentlerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulunmuş ve bunlar kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.