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Haber Giriş: 18.09.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

Başbakana ‘cesaret’ ödülü

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Başbakana ‘cesaret’ ödülü
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Mecklenburg Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, yakalandığı göğüs kanserine karşı verdiği etkin mücadelede diğer kanser hastalarına örnek olduğu ve cesaret verdiği için ödüle layık görüldü.

BAŞBAKAN Manuela Schwesig, hastaları normal yaşamlarını sürdürmelerine ve hastalıkla mücadelede örnek teşkil edenlere verilen ‘YESAward’ ödülüne layık görüldü. Ödülü veren ‘yeswecan!cer’ adlı inisiyatifin Sözcüsü Jörg Hoppe “Başbakan Schwesig göğüs kanseri tedavisi sırasında gösterdiği tutumla çok sayıda benzer durumdaki hastayı cesaretlendirdi, onları izolasyonlarından çıkardı ve hastalıkla ilgili konuşmalarını sağladı. Hastalığın ne olduğuyla ilgili geniş kitlelerde bilinçlenmeye katkı sundu” dedi.

BÜYÜK GÜCE İHTİYAÇ VAR
Ödüle layık görülmekten memnuniyet duyduğunu belirten iki çocuk annesi 46 yaşındaki Başbakan Schwesig “Kanser teşhisini duymak hastalığa yakalananlar için başlangıçta tam bir şok etkisi yaratıyor. Konu hakkında başkalarıyla konuşmak önemli bir çaba vermeyi gerektiriyor. Kansere karşı savaşmak için ise çok ama çok büyük bir güce ihtiyaç var” dedi.

SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Geçen yıl eylül ayında göğüs kanserine yakalandığını kamuoyuna açıklayan Schwesig, yoğun bir tedavi döneminden sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu.
Başbakan, ödülünü 26 Eylül’de yapılacak dijital kanser kongresi sırasında alacak. Ödül, kanser hastalarını motive etmek ve cesaretlendirmek için veriliyor.

 

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