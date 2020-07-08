Başbakan açıkladı, Belgrad karıştı

PARLAMENTO önünde toplanan göstericiler kısıtlamaların kaldırılmasını istedi, bazıları ise parlamentoyu basmak istedi. Bu sırada polis göstericilere müdahale edip bibergazı kullandı. Gösteriler salı gecesi geç vakte kadar sürdü. Çarşamba günü kentte durumun sakin olduğu kaydedildi. Başbakan Vucic kısıtlamaları açıklarken ülkede durumun çok ciddi olduğunu vurguladı ve “Belgrad’da tüm hastaneler doldu” dedi. Yeni kısıtlamaya göre başta Belgrad olmak üzere birçok kentte cuma gününden pazartesi gününe kadar sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Ayrıca 5’ten fazla kişinin bir araya gelmesi yasak. Kamu taşıma araçları ve kapalı yerlerde maske zorunluluğu geçerli.

Sırbistan’da mayıs ayında alınan korona önlemlerinin gevşetilmesi üzerine korona vakaları yeniden artışa geçti. Geçen hafta koronavirüs vaka sayısı günde 250 ile 350’ye kadar ulaştı. Salı günü 299 yeni vaka tespit edildi ve bir günde 13 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısının 16 bin civarında olduğu ve 3 bin aktif vaka bulunduğu bildirildi. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise resmi rakamlara göre 330.





