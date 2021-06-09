Banzai Spor Kulübü'nden bronz madalya

Banzai Spor Kulübü hafta sonu yapılan Almanya Toyota Karate Ligi finallerinde Berlin’i temsil etti. Banzai Spor Kulübü, Dortmund Helmut-Körnig Spor salonunda ilk kez FİNALS 2021 adı altında yapılan finallerde Berlin’e derece kazandırdı.

Korona salgını nedeniyle uzun süre ara verilen karate müsabakaları kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden başladı. Banzai Spor Kulübü 2020 de yaptığı maçlarda elde ettiği başarıyla grup birincisi olarak finallere katılma hakkını kazanmıştı. Pandemiden sonra yapılan finallerde Banzai Kadınlar Takımı yarı final maçında Thüringen eyaletinden gelen Müsashi Weimar takımına karşı başarı gösteremedi ve altın madalya şansını kaybetti. Ancak Banzai kadın takımı bronz madalya maçında MTV Ludwigsburgu 2-0 yenerek Karate Toyota Liginde yani Almanya Takım Şampiyonasında üçüncü olmayı başardı.

Banzai Spor Kulübünü Bayanlar takımını başarıya götürünler sporcular Gizem ve Seden Buğur, Selin Işık, Michelle Şüß ve Neslihan Aktaş oldu.