Bankacının dikkati, çeteyi çökertti

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AVRUPA Birliği’nin ortak polis gücü Europol, 18 Nisan’da ‘Pandora Operasyonu’ kapsamında kendisini polis olarak tanıtarak günde binlerce telefon dolandırıcılığı yapan farklı ülkelerdeki 12 çağrı merkezine baskın yaptığını duyurdu. Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan polisinin de katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Çağrı merkezlerindeki şebeke üyelerinin, önceden yazılmış senaryolarla sahte polis, yatırım dolandırıcılığı ve romantik ilişki kurarak para alma gibi çeşitli yöntemler uyguladığı belirtildi.

EUROPOL’A HABER VERDİ

‘Pandora Operasyonu’, Aralık 2023 tarihinde bir kişinin Almanya’nın Freiburg kentindeki bir bankaya giderek 100 bin Euro çekmeye çalışması ve banka çalışanının dikkati sayesinde sahte polis dolandırıcılığı olduğu anlaşılmasıyla başladı. Polisi arayan banka memuru paranın çekilmesini önledi ve bu sayede Europol, olaya dahil olarak operasyonun çapını genişletti. Europol ve ülke polislerinin çalışmasıyla dolandırıcılık yapan şebekelerin çağrı merkezlerinden 2 günlük bir sürede 28 bin dolandırıcılık araması yapıldığı vurgulandı.