×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Bankacının dikkati, çeteyi çökertti

Güncelleme Tarihi:

#Europol#Dolandırıcılık Çetesi#Bankacının Dikkati
Bankacının dikkati, çeteyi çökertti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 13:59

Europol, farklı ülkelerde kendini polis olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yapan 12 çağrı merkezine baskın yaparak şebekeleri çökerttiğini duyurdu. Pandora adı verilen operasyonun, geçen aralık ayında bir kişinin hesabından 100 bin Euro çekmeye çalışırken banka çalışanının şüphelenmesiyle başlatıldığı vurgulandı.

Haberin Devamı

AVRUPA Birliği’nin ortak polis gücü Europol, 18 Nisan’da ‘Pandora Operasyonu’ kapsamında kendisini polis olarak tanıtarak günde binlerce telefon dolandırıcılığı yapan farklı ülkelerdeki 12 çağrı merkezine baskın yaptığını duyurdu. Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova ve Lübnan polisinin de katıldığı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Çağrı merkezlerindeki şebeke üyelerinin, önceden yazılmış senaryolarla sahte polis, yatırım dolandırıcılığı ve romantik ilişki kurarak para alma gibi çeşitli yöntemler uyguladığı belirtildi.

EUROPOL’A HABER VERDİ
‘Pandora Operasyonu’, Aralık 2023 tarihinde bir kişinin Almanya’nın Freiburg kentindeki bir bankaya giderek 100 bin Euro çekmeye çalışması ve banka çalışanının dikkati sayesinde sahte polis dolandırıcılığı olduğu anlaşılmasıyla başladı. Polisi arayan banka memuru paranın çekilmesini önledi ve bu sayede Europol, olaya dahil olarak operasyonun çapını genişletti. Europol ve ülke polislerinin çalışmasıyla dolandırıcılık yapan şebekelerin çağrı merkezlerinden 2 günlük bir sürede 28 bin dolandırıcılık araması yapıldığı vurgulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Europol#Dolandırıcılık Çetesi#Bankacının Dikkati

BAKMADAN GEÇME!