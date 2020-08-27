Banka soyguncusu yakalandı

POLİSİN verdiği bilgiye göre, zanlının fotoğraflarını basında gören bir kişi İtalyan ve Brezilya asıllı 30 yaşındaki Bruno M.’nin evini ihbar etti. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın yapan polis soyguncuyu kıskıvrak yakaladı. Polis soyguncunun bankadan ne kadar para çaldığı ve çaldığı paranın ne kadarının evde ele geçirildiğiyle ilgili bilgi vermedi. Ayağında parmak arası terlik, sırtında çanta, üzerinde eşofmanla salı sabahı saat 09.15 sıralarında Schöneberg’deki banka şubesine giren Bruno M., bıçakla tehdit ettiği personelden parayı alarak bisikletiyle kaçmış, adından üç kilometre uzaklıkta Charlottenburg semtindeki Kürfürstendamm üzerinde bulunan Commerzbank şubesine girmişti. Yine bıçakla banka çalışanını tehdit edip para isteyen soyguncu, bu kez amacına ulaşamadı. Bankanın güvenlik görevlisinin fark etmesi üzerine kaçan Bruno M., olay yerinden yine bisikletle kaçmıştı.