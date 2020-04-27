Bayern Münih'in efsane Kulüp Başkanı Uli Hoeness çağrı yaptı

ALMANYA'da en çok Bundesliga şampiyonluğu elde eden Bayern Münih ile milli kaleci Manuel Neuer arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. Tarafların anlaşması için Bayern Münih'in efsane Kulüp Başkanı Uli Hoeness de çağrı yaptı. 69 yaşındaki eski Başkan Hoeness “Manuel Neuer dünyanın en iyi kalecisi. Onun önümüzdeki yıllarda da Münih'te kalmasını isterim” dedi. OYNAMA GARANTİSİ SORUN ÇIKARDI

Dört kez dünyanın en iyi kalecisi ödülünü alan ve 2014 yılında da Dünya Şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Manuel Neuer'in kulübü B. Münih ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. B. Münih Neuer ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatmak istiyor. Ancak Manuel Neuer beş yıllık sözleşme talep ediyor. Tarafların para konusunda da uzlaşmadıkları belirtilirken, Neuer, kendisinin yıllık 20 milyon Euro talep ettiği yönündeki haberleri ise yalanlamıştı. Neuer'in tepkisinin Schalke'de transfer edilen 23 yaşındaki kaleci Alexander Nübel'e oynama garantisinin verilmesi olduğu belirtiliyor. Basına yansıyan haberlere göre B. Münih, Nübel'e belli sayıda maç oynama garantisi verdi. TEKNİK DİREKTÖR TAVRINI KOYDU

Hoeness, Nübel'in alınmasının çok doğru olduğunu belirterek “Bana göre Nübel'in alınması yüzde yüz çok doğru. Bu başarı Sportif Direktör Hasan Salihamidzic'indir” dedi. Bayern Münih yönetiminin yeni transfer edilen ve yazın takıma katılacak olan Nübel'e oynama garantisi vermesine rağmen Teknik Direktör Hansi Flick ise çok açık şekilde hiçbir kalecinin oynama garantisinin olmadığını açıkladı.

Flik, yedek kaleci Sven Ulreich'ın takımda kalması durumunda kimin ikinci kaleci olacağının bile belli olmadığını belirterek, sözleşmedeki maddelere değil, performansa göre karar vereceğinin mesajını verdi.