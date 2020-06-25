Bakanları kızdıran yasada uzlaştılar

GEISEL, Bakan Seehofer ile yaptığı görüşmede yasanın geçici süreyle başka eyaletlerden takviye amacıyla Berlin’e gelip görev yapacak polislere uygulanmayacağını söyledi. Bu açıklamayla, ihtiyaç durumunda diğer eyalet emniyet teşkilatları ve Federal Polis Teşkilatı Berlin’e eskiden olduğu gibi takviye polis ekipleri göndermeyi sürdürecek. Uzlaşma, Seehofer ile Geisel’in Federal İçişleri Bakanlığı binasında baş başa yaptıkları ve yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra sağlandı.

Berlin eyalet hükümetinin hazırladığı ve haziran ayının başında Berlin Eyalet Meclisi’nin de onayıyla çıkan yasa, kamu görevlilerinin görev başında ayrımcı tutumlarını önlemeyi ve kamu alanında ayrımcılık ve ırkçılıkla mücadeleyi hedefliyor. Yasa, kamu kuruluşlarında etnik kökene, dile, farklı kültüre, cinsiyete, sosyal statüye, cinsel tercihe ve bedensel engellilere yönelik ayrımcı uygulamayı yasaklıyor. Polisin uygulama ve denetimlerinde ayrımcılık yapmasının da önüne geçiyor. Yasa, sivil toplum teşkilatlarına mağdurlar adına dava açma ve konuyu takip etme yolunu da açıyor.

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra hem Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer hem de diğer eyaletlerin içişleri bakanları tepki göstermişti. Eyalet içişleri bakanları Berlin’in polis takviyesi talebini yasa nedeniyle karşılamayacaklarını ve Berlin’e takviye polis göndermeyeceklerini açıklamıştı. Seehofer de içişleri bakanlarını desteklemiş ve onların tutumunu anladığını söylemişti. Bakanlar, memurlarının görevini yaparken yasal zorluklarla karşı karşıya kalacağı endişesi yaşamıştı.