BAK 07'den tarihi çağrı!

REGIONALLIGA olarak bilinen 4. Lig takımlarından BAK 07 Başkanı Mehmet Ali Han, Alman Futbol Federasyonu ile eyalet futbol federasyonlarına yaptığı çağrıda bir olan 3. Lig sayısını ikiye çıkarmalarını istedi. 20 takımlı 3. Ligi'nin 18'er takımlı iki gruba dönüştürülmesinin amatör futbol kulüpleri için büyük bir kazanç olacağını belirten BAK 07 Başkanı Han “Kovid-19 salgınını fırsata dönüştürebiliriz. Kurulacak ikinci bir 3. Lig hem ülke futbolu hem de kulüplerin gelirleri açısından büyük bir kazanç olacak” dedi. Salgın nedeniyle tüm amatör kulüplerin maddi zorluk çektiğini belirten Han “3. Lig kurulması durumunda tarihi derinliği olan ve seyirci potansiyeli bulunan takımlar maçlarına daha çok seyirci çekecektir. Amatör kulüpler için seyirci geliri önemli bir yer tutar. Televizyon gelirleriyle de bütçeler rahatlar. Virüs nedeniyle önümüzdeki dönemlerde kulüplerin özellikle de amatör kulüplerin sponsor bulmakta zorlanacağı açıktır. Böylece futbola daha fazla rekabet de gelir. Alt yapıdan çıkan futbolcular üst ligde oynama fırsatı yakalar ve kariyerini sürdürür. Bundan da ülke futbolu yararlanır” dedi.

Kendi takımlarının yer aldığı Regionalliga Kuzeydoğu grubu da dahil tüm Regionalliga maçlarının bu sezon iptal edilmesini de isteyen Han “Sağlık önceliktir. Biz önce insanların sağlığından sorumluyuz. Federasyondan beklentim kalan maçların iptal edilmesi ve ligleri bu şekilde tescil etmesidir. Biz kulüp olarak hiçbir kişinin hayatını riske edilmesini istemiyoruz” dedi.